Головна ознака, що у вас слабкий торс тіла: не ігноруйте це!

Слабкий корпус тіла свідчить про недостатню силу м’язів кора, які відповідають за стабільність хребта та поставу. Існує головна ознака, яка вказує, що вам необхідно виконувати вправи для зміцнення корпусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Today .

Головна ознака слабкого корпусу

Тренер Стефані Мансур розповів, що н авіть люди, які щодня займаються аеробними вправами, такими як ходьба або їзда на велосипеді, можуть не усвідомлювати, що у них ослаблений корпус тіла.

Зокрема, біль у попереку є головною ознакою слабкого корпусу.

"Прес підтримує спину та хребет, а це означає, що без сильних м’язів живота ваша спина змушена працювати більше. Якщо м’язи живота слабкі, ви, ймовірно, занадто сильно покладаєтеся на м’язи спини для дій, які зазвичай покриваються вашим пресом", - зазначив експерт.

Міцний торс покращує поставу та допомагає людям рухатися легко. Це призводить до здоровішого старіння.

М’язи кора з’єднують верхню та нижню частини тіла, а це означає, що без сильного корпусу важче рухатися з легкістю.

Що варто робити

Заняття діяльністю, що зміцнює та розтягує м’язи кора, допоможуть зробити його міцнішим.

Але найкращі тренування для пресу - це вправи, спрямовані на глибокі м'язи кора, включаючи поперечний м'яз живота, м'язи тазового дна та діафрагму.

Оскільки ці м’язи підтримують хребет, їх зміцнення також допомагає зняти навантаження на спину, зменшує біль і покращує поставу й рухливість.

Експерт рекомендує наступні 8 вправ для зміцнення м'язів торса:

нахили тазом

постукування пальцями ніг

велосипед

альпіністи

планка

мертвий жук

зворотні випади

підняття ніг