5 щоденних вправ, які допоможуть змінити тіло за 2 тижні
Регулярні фізичні навантаження з власною вагою - один із найефективніших способів покращити фізичну форму. При щоденному виконанні певні вправи можуть сприяти спалюванню жиру і зміни у тілі будуть помітні вже за 14 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Кількість повторень
Тренер Леон Віл рекомендує цикл виконання вправ тривалістю 20-25 хвилин зі співвідношенням роботи та відпочинку 40:20. Це передбачає виконання 40 секунд вправ та 20 секунд відпочинку протягом 4-5 вправ.
Виконайте загалом 3-4 підходи, зберігаючи контрольованість техніки.
"Кожне повторення має бути зосереджене на техніці та глибокій розтяжці, і справа не в тому, щоб гнатися за часом. Справжні результати досягаються завдяки контрольованим зусиллям та поступовому нарощуванню складності. Прогресія є ключем до того, щоб уникнути досягнення власної межі та підтримувати адаптацію тіла", - сказав експерт.
Присідання з підняттям п'ят
Ця вправа забезпечує повну активацію ніг. Підняття п’ят під час або після присідання залучає дрібні стабілізуючі м’язи стопи, гомілки та прес, що покращує загальну координацію.
Виконуйте вправу так:
- станьте прямо, ноги поставте на ширині плечей, руки вздовж тіла
- опустіться в присідання, тримаючи спину рівною
- підніміть п’яти від підлоги, переносячи вагу тіла на пальці ніг
- затримайтеся на 1-2 секунди, тримаючи баланс
Присідання з підняттям п'ят (фото: eatthis.com)
Рухи в планці
Ця вправа тренує м'язи кора, грудей, трицепсів та плечей. Вправу варто виконувати так:
- почніть з високої планки, поставивши руки чітко під плечі, а тіло тримайте прямим
- зігніть лікоть правої руки та постукайте по лівому плечу
- поставте руку на підлогу
- далі постукайте лівою рукою по правому плечу
Рухи руками в планці (фото: eatthis.com)
Сідничний міст з рухами
Вправа активує підколінні сухожилля та сідничні м'язи, а також сприяє стабільності.
Як виконувати вправу:
- ляжте на спину, зігнувши коліна та поставте ступні рівно на підлогу
- тримайте руки вздовж тіла долонями вниз
- відштовхуйтеся п'ятами, щоб підняти стегна у сідничний місток
- у верхній точці підніміть одне коліно до грудей
- продовжуйте чергувати рухи, ніби ви "маршируєте"
Сідничний міст з рухами (фото: eatthis.com)
Зворотний випад з відведенням коліна
Зворотний випад з відведенням гантелей колінами тренує корпус, сідничні м'язи та ноги.
Станьте рівно, а ноги поставте на ширині стегон. Тримайте гантелі з боків.
Зробіть крок назад однією ногою та опустіться у зворотний випад. Натисніть на передню п'яту, щоб піднятися, підтягуючи заднє коліно до грудей.
Затримайтеся на мить, перш ніж зробити ще один випад.
Зворотній випад з відведенням коліна назад (фото: eatthis.com)
Рухи до пальців ніг в планці
Рухи в планці до пальців ніг пропонують динамічне опрацювання всього корпусу.
Почніть з високої планки, поклавши руки під плечі, а тіло тримайте прямим. Напружте корпус, піднімаючи праву руку та тягнучись нею назад, щоб торкнутися лівої стопи або щиколотки.
Поверніться у високу планку. Повторіть лівою рукою, постукуючи по правій нозі.
Рухи до пальців ніг в планці (фото: eatthis.com)
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