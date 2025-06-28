Пилатес или силовые тренировки: вот что должны выбирать женщины после 40 лет

Польза пилатеса для женщин старше 40 лет

Улучшает выносливость

Регулярные упражнения на глубокие мышцы (кор, спина, таз) тренируют их длительно удерживать напряжение без переутомления. Пилатес укрепляет стабилизирующие мышцы, что уменьшает усталость при ежедневной активности.

В пилатесе большое внимание уделяется контролируемому глубокому дыханию, что тренирует дыхательную выносливость и снижает чувство усталости.

Благодаря лучшей координации и осознанному движению, организм меньше тратит энергии на лишние движения, что повышает общую эффективность и выносливость.

Развивает прочность мышц тазового дна, гибкость и осанку

Это происходит благодаря длительной работе мышц и контролируемым движениям. Эти упражнения активируют глубокие мышцы, способствуя выносливости, нервно-мышечному контролю и улучшая мышечную координацию, обычно не вызывая значительной гипертрофии (рост мышц).

Пилатес также прекрасно подходит для лечения опущения органов малого таза, которое могло возникнуть после беременности.

Польза силовых тренировок

Способствуют наращиванию мышечной массы

Как именно силовые тренировки помогают после 40:

активируют гипертрофию - рост мышечных волокон за счет нагрузки с отягощением (гантели, штанги, тренажеры)

противодействуют естественной возрастной потере мышц, начинающейся после 30-40 лет

стимулируют выработку гормонов (тестостерона, гормона роста), также влияющих на рост мышц

улучшают плотность костей, что особенно важно для женщин после 40 лет (профилактика остеопороза)

ускоряют метаболизм, ведь мышечная ткань сжигает больше калорий, даже в покое

Силовые тренировки с постепенно более тяжелыми весами имеют решающее значение для сохранения мышц, здоровья костей и увеличения силы у женщин старше 40 лет.

Улучшают состояние сердечно-сосудистой системы

Силовые тренировки после 40 лет положительно влияют на здоровье сердца. Исследования показывают, что силовые упражнения обладают мощным кардиозащитным эффектом, особенно в сочетании с активным образом жизни.

После нескольких недель регулярных тренировок наблюдается снижение как систолического, так и диастолического давления. Это уменьшает нагрузку на сердце.

Силовые упражнения уменьшают риск развития диабета 2 типа - одного из главных факторов сердечно-сосудистых заболеваний.

Что лучше выбрать

Выберите силовые тренировки, если вы находитесь в предменопаузе и хотите укрепить плотность костей.

Если цель - укрепление мышц, снижение веса, здоровье костей, то выбирайте силовые тренировки.

Однако, если вы хотите увеличить гибкость, стабильность и выполнять легкие нагрузки без риска травм - начните с пилатеса.

По словам эксперта, для начала силовые тренировки следует выполнять дважды в неделю. Тогда как пилатесом можно заниматься два-три раза в неделю для улучшения формы корпуса и осанки.