Неймовірний порятунок: воїни ЗСУ дронами відбили полонених побратимів в окупанта (відео)
Українським захисникам вдалося відбити у російського військовослужбовця двох полонених побратимів. Вони провели операцію тільки за допомогою дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 225-й окремий штурмовий полк у Telegram.
На відео, яке оприлюднив полк, можна помітити, що окупанта-конвоїра з двома українськими військовополоненими помітив розвідувальний дрон.
Потім до місця направили кілька ударних безпілотників. Коли ворожий солдат почув їхнє наближення, він ухвалив фатальне для себе рішення - побіг до найближчого будинку і спробував там сховатися. При цьому українські військовополонені втекли в іншу будівлю.
У результаті ворожий солдат опинився в пастці, а воїнам, які потрапили в полон, вдалося врятуватися.
У 225-му окремому штурмовому полку звернули увагу, що для проведення операції піхота навіть не знадобилася.
Порятунок військових за допомогою дронів
Нагадаємо, раніше на Запорізькому напрямку аеророзвідники бригади "Кара-Даг" провели унікальну операцію з порятунку двох бійців танкової бригади ЗСУ. Поранені військові перебували за кількасот метрів від позицій окупантів.
За допомогою безпілотників гвардійці скинули побратимам воду, ліки та записку з інструкцією: "Пийте воду та йдіть за дроном - там наші".
Завдяки цьому обох захисників, один із яких мав складне поранення, вдалося успішно евакуювати.