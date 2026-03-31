Неймовірний порятунок: воїни ЗСУ дронами відбили полонених побратимів в окупанта (відео)

16:21 31.03.2026 Вт
Окупант-конвоїр прийняв фатальне для себе рішення
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: українські воїни використовували дрони для порятунку побратимів із полону (Getty Images)

Українським захисникам вдалося відбити у російського військовослужбовця двох полонених побратимів. Вони провели операцію тільки за допомогою дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 225-й окремий штурмовий полк у Telegram.

На відео, яке оприлюднив полк, можна помітити, що окупанта-конвоїра з двома українськими військовополоненими помітив розвідувальний дрон.

Потім до місця направили кілька ударних безпілотників. Коли ворожий солдат почув їхнє наближення, він ухвалив фатальне для себе рішення - побіг до найближчого будинку і спробував там сховатися. При цьому українські військовополонені втекли в іншу будівлю.

У результаті ворожий солдат опинився в пастці, а воїнам, які потрапили в полон, вдалося врятуватися.

У 225-му окремому штурмовому полку звернули увагу, що для проведення операції піхота навіть не знадобилася.

Порятунок військових за допомогою дронів

Нагадаємо, раніше на Запорізькому напрямку аеророзвідники бригади "Кара-Даг" провели унікальну операцію з порятунку двох бійців танкової бригади ЗСУ. Поранені військові перебували за кількасот метрів від позицій окупантів.

За допомогою безпілотників гвардійці скинули побратимам воду, ліки та записку з інструкцією: "Пийте воду та йдіть за дроном - там наші".

Завдяки цьому обох захисників, один із яких мав складне поранення, вдалося успішно евакуювати.

Хороших новин немає. Каллас зробила невтішну заяву про кредит для України
Хороших новин немає. Каллас зробила невтішну заяву про кредит для України
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
