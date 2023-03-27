Підвищує ставки: Юсов пояснив заяву Путіна щодо ядерної зброї в Білорусі

Заява про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі, є черговим ядерним шантажем диктатора Володимира Путіна, однак світ не планує вестись на це.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі "Свобода.Ранок".