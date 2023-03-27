Повышает ставки: Юсов объяснил заявление Путина о ядерном оружии в Беларуси

Заявление о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси является очередным ядерным шантажом диктатора Владимира Путина, однако мир не планирует вестись на это.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире "Свобода.Ранок".