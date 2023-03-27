Повышает ставки: Юсов объяснил заявление Путина о ядерном оружии в Беларуси
Заявление о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси является очередным ядерным шантажом диктатора Владимира Путина, однако мир не планирует вестись на это.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире "Свобода.Ранок".
"Понятно, что это повышение ставок. Хотя и Соединенные Штаты, и Европейский Союз в эти ситуации очень четко и однозначно реагируют, что на этот шантаж вестись не планируют", - заявил Юсов.
Отвечая на вопрос, известны ли ГУР факты о передвижении ядерного оружия и строительстве хранилищ для его хранения, Юсов отметил, что информация имеет под собой основания и "ничего здесь незамеченным не может быть".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что российский диктатор заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Решение Путина возмутило мировых лидеров. В ЕС заявили, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.
Также отреагировали и в Китае. Представитель МИД Китая Мао Нин призвала сосредоточить усилия на дипломатическом урегулировании войны в Украине.
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