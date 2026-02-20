Повышение зарплат учителей на доплаты не влияет? Кто имеет право на 2000 и 4000 гривен

С начала года зарплаты учителей в Украине выросли. Поэтому в правительстве рассказали, сохраняются ли при этом доплаты и когда стартует второй этап повышения оплаты труда педагогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Facebook.

Повышение зарплат и доплаты учителям

Глава правительства напомнила, что с начала 2026 года педагоги по всей стране начали получать повышенные зарплаты.

"Первые выплаты начислены уже с февраля", - уточнила Свириденко.

В то же время она подчеркнула: "Это только первый этап". Ведь Кабинету министров "важно, чтобы труд педагога достойно оплачивался".

"Последовательно работаем над повышением оплаты труда учителей. Это только первый этап повышения. Второй этап стартует с 1 сентября", - поделилась чиновница.

Кроме того, по ее словам, дополнительно в этом году сохраняются:

доплата 4 000 гривен - для учителей прифронтовых громад;

доплата 2 000 гривен - для учителей по всей стране.

"Я благодарю всех украинских учителей, которые продолжают учить детей в условиях постоянных тревог, обстрелов и отключений. Они не только дают необходимые знания. Они формируют наше будущее", - подчеркнула премьер-министр Украины.

Обеспечение приоритетной выплаты зарплат педагогам

Стоит отметить, что ранее Свириденко сообщила, что педагоги и социальные работники должны получать зарплаты вовремя и в полном объеме.

"Для этого правительство в первую очередь направляет отдельные дополнительные дотации местным бюджетам в 2026 году на оплату труда в образовательной и социальной сферах. Соответствующее решение было принято на заседании правительства", - рассказала премьер 19 февраля.

Она объяснила, что это обеспечит приоритетную выплату заработной платы:

работникам бюджетных учреждений - педагогическим и научно-педагогическим работникам;

специалистам, которые предоставляют социальные и реабилитационные услуги;

другим работникам этих сфер.

"Минфин будет осуществлять мониторинг выполнения местных бюджетов и координировать взаимодействие с областными военными администрациями. Таким образом обеспечиваем повышение зарплат педагогам и работникам соцучреждений с 1 января 2026 года", - подытожила Свириденко.

