Повышение зарплат учителей на доплаты не влияет? Кто имеет право на 2000 и 4000 гривен

Пятница 20 февраля 2026 14:12
Повышение зарплат учителей на доплаты не влияет? Кто имеет право на 2000 и 4000 гривен Вопрос зарплаты и доплат - важный для каждого учителя (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

С начала года зарплаты учителей в Украине выросли. Поэтому в правительстве рассказали, сохраняются ли при этом доплаты и когда стартует второй этап повышения оплаты труда педагогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Facebook.

Повышение зарплат и доплаты учителям

Глава правительства напомнила, что с начала 2026 года педагоги по всей стране начали получать повышенные зарплаты.

"Первые выплаты начислены уже с февраля", - уточнила Свириденко.

В то же время она подчеркнула: "Это только первый этап". Ведь Кабинету министров "важно, чтобы труд педагога достойно оплачивался".

"Последовательно работаем над повышением оплаты труда учителей. Это только первый этап повышения. Второй этап стартует с 1 сентября", - поделилась чиновница.

Кроме того, по ее словам, дополнительно в этом году сохраняются:

  • доплата 4 000 гривен - для учителей прифронтовых громад;
  • доплата 2 000 гривен - для учителей по всей стране.

"Я благодарю всех украинских учителей, которые продолжают учить детей в условиях постоянных тревог, обстрелов и отключений. Они не только дают необходимые знания. Они формируют наше будущее", - подчеркнула премьер-министр Украины.

Повышение зарплат учителей на доплаты не влияет? Кто имеет право на 2000 и 4000 гривенПовышение зарплат учителей на доплаты не влияет? Кто имеет право на 2000 и 4000 гривенПубликация Свириденко (скриншот: facebook.com/yulia.svyrydenko)

Обеспечение приоритетной выплаты зарплат педагогам

Стоит отметить, что ранее Свириденко сообщила, что педагоги и социальные работники должны получать зарплаты вовремя и в полном объеме.

"Для этого правительство в первую очередь направляет отдельные дополнительные дотации местным бюджетам в 2026 году на оплату труда в образовательной и социальной сферах. Соответствующее решение было принято на заседании правительства", - рассказала премьер 19 февраля.

Она объяснила, что это обеспечит приоритетную выплату заработной платы:

  • работникам бюджетных учреждений - педагогическим и научно-педагогическим работникам;
  • специалистам, которые предоставляют социальные и реабилитационные услуги;
  • другим работникам этих сфер.

"Минфин будет осуществлять мониторинг выполнения местных бюджетов и координировать взаимодействие с областными военными администрациями. Таким образом обеспечиваем повышение зарплат педагогам и работникам соцучреждений с 1 января 2026 года", - подытожила Свириденко.

Повышение зарплат учителей на доплаты не влияет? Кто имеет право на 2000 и 4000 гривенПравительство заботится о приоритетной оплате труда в образовательной и социальной сферах (скриншот: facebook.com/yulia.svyrydenko)

Напомним, ранее правительство запустило новую программу поддержки украинских педагогов "Деньги ходят за учителем".

Речь идет о том, что каждый учитель может получить 1500 гривен на виртуальный счет для профессионального развития.

Между тем министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что заработная плата украинских педагогов должна не только соответствовать среднерыночным показателям, но и превышать их.

Он добавил, что правительство уже работает над новой системой оплаты труда.

Кабинет Министров Украины МОН Зарплата в Украине Школа Выплаты Работа в Украине Учитель Работа Образование в Украине
