Підвищена небезпека: УЗ змінила маршрути приміських поїздів у Харківській області

Четвер 04 вересня 2025 11:16
UA EN RU
Підвищена небезпека: УЗ змінила маршрути приміських поїздів у Харківській області УЗ повідомила про зміни в русі деяких приміських поїздів у Харківській області (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 4 вересня, "Укрзалізниця" внесла зміни в маршрут кількох приміських поїздів у Харківській області - у зв'язку з підвищеною небезпекою.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УЗ у Telegram.

Що змінилось для пасажирів УЗ у Харківській області

"У зв'язку з підвищеною небезпекою на Харківщині вносимо зміни у маршрут низки приміських поїздів", - наголосили в "Укрзалізниці".

Так, було обмежено рух "до" та "зі" станції "Варварівка" поїздів:

  • №6272 "Синельникове-1 - Варварівка" (замість "Синельникове-1 - Самійлівка");
  • №6277 "Варварівка - Дніпро" (замість "Самійлівка - Дніпро").

"Просимо врахувати обмеження при подорожах сьогодні", - зауважили у прес-службі компанії.

Підвищена небезпека: УЗ змінила маршрути приміських поїздів у Харківській областіПублікація УЗ (скриншот: t.me/UZprymisky)

Що відомо про ситуацію в Харкові та області

Згідно з інформацією очільника Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, впродовж минулої доби ворожих ударів зазнали:

  • місто Харків;
  • 11 населених пунктів Харківської області.

"Внаслідок обстрілів одна людина загинула, шість - постраждали", - уточнив посадовець.

На території Лозівського району після ворожих атак БпЛА від електропостачання відключено:

  • близько 40 тисяч абонентів у місті Лозова;
  • майже 700 абонентів у шістьох населених пунктах Близнюківської громади.

Уточнюється, що у с. Самійлівка, зокрема, було пошкоджено:

  • два багатоквартирні будинки;
  • електромережі.

Підвищена небезпека: УЗ змінила маршрути приміських поїздів у Харківській областіПублікація Синєгубова (скриншот: facebook.com/synegubov.oleg)

Нагадаємо, в середу, 3 вересня, росіяни вдарили дроном "Молнія" по навчальному закладу в Харкові.

Впродовж ночі 4 вересня Росія випустила по території України 112 безпілотників із шістьох напрямків.

У Харківській області ворожі дрони атакували будинки та підприємства, внаслідок чого виникли пожежі й було поранено цивільних.

Читайте також, як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється.

