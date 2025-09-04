Повышенная опасность: УЗ изменила маршруты пригородных поездов в Харьковской области

Сегодня, 4 сентября, "Укрзализныця" внесла изменения в маршрут нескольких пригородных поездов в Харьковской области - в связи с повышенной опасностью.

Что изменилось для пассажиров УЗ в Харьковской области

"В связи с повышенной опасностью на Харьковщине вносим изменения в маршрут ряда пригородных поездов", - подчеркнули в "Укрзализныце".

Так, было ограничено движение "до" и "со" станции "Варваровка" поездов:

№6272 "Синельниково-1 - Варваровка" (вместо "Синельниково-1 - Самойловка");

"Синельниково-1 - Варваровка" (вместо "Синельниково-1 - Самойловка"); №6277 "Варваровка - Днепр" (вместо "Самойловка - Днепр").

"Просим учесть ограничения при путешествиях сегодня", - отметили в пресс-службе компании.

Публикация УЗ (скриншот: t.me/UZprymisky)

Что известно о ситуации в Харькове и области

Согласно информации главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись:

город Харьков;

11 населенных пунктов Харьковской области.

"В результате обстрелов один человек погиб, шесть - пострадали", - уточнил чиновник.

На территории Лозовского района после вражеских атак БпЛА от электроснабжения отключены:

около 40 тысяч абонентов в городе Лозовая;

почти 700 абонентов в шести населенных пунктах Близнюковской общины.

Уточняется, что в с. Самойловка, в частности, были повреждены:

два многоквартирных дома;

электросети.

Публикация Синегубова (скриншот: facebook.com/synegubov.oleg)