Повышенная опасность: УЗ изменила маршруты пригородных поездов в Харьковской области
Сегодня, 4 сентября, "Укрзализныця" внесла изменения в маршрут нескольких пригородных поездов в Харьковской области - в связи с повышенной опасностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ в Telegram.
Что изменилось для пассажиров УЗ в Харьковской области
"В связи с повышенной опасностью на Харьковщине вносим изменения в маршрут ряда пригородных поездов", - подчеркнули в "Укрзализныце".
Так, было ограничено движение "до" и "со" станции "Варваровка" поездов:
- №6272 "Синельниково-1 - Варваровка" (вместо "Синельниково-1 - Самойловка");
- №6277 "Варваровка - Днепр" (вместо "Самойловка - Днепр").
"Просим учесть ограничения при путешествиях сегодня", - отметили в пресс-службе компании.
Публикация УЗ (скриншот: t.me/UZprymisky)
Что известно о ситуации в Харькове и области
Согласно информации главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись:
- город Харьков;
- 11 населенных пунктов Харьковской области.
"В результате обстрелов один человек погиб, шесть - пострадали", - уточнил чиновник.
На территории Лозовского района после вражеских атак БпЛА от электроснабжения отключены:
- около 40 тысяч абонентов в городе Лозовая;
- почти 700 абонентов в шести населенных пунктах Близнюковской общины.
Уточняется, что в с. Самойловка, в частности, были повреждены:
- два многоквартирных дома;
- электросети.
Публикация Синегубова (скриншот: facebook.com/synegubov.oleg)
Напомним, в среду, 3 сентября, россияне ударили дроном "Молния" по учебному заведению в Харькове.
В течение ночи 4 сентября Россия выпустила по территории Украины 112 беспилотников с шести направлений.
В Харьковской области вражеские дроны атаковали дома и предприятия, в результате чего возникли пожары и были ранены гражданские.
