Повышенная опасность: УЗ изменила маршруты пригородных поездов в Харьковской области

Четверг 04 сентября 2025 11:16
Повышенная опасность: УЗ изменила маршруты пригородных поездов в Харьковской области УЗ сообщила об изменениях в движении некоторых пригородных поездов в Харьковской области (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 4 сентября, "Укрзализныця" внесла изменения в маршрут нескольких пригородных поездов в Харьковской области - в связи с повышенной опасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ в Telegram.

Что изменилось для пассажиров УЗ в Харьковской области

"В связи с повышенной опасностью на Харьковщине вносим изменения в маршрут ряда пригородных поездов", - подчеркнули в "Укрзализныце".

Так, было ограничено движение "до" и "со" станции "Варваровка" поездов:

  • №6272 "Синельниково-1 - Варваровка" (вместо "Синельниково-1 - Самойловка");
  • №6277 "Варваровка - Днепр" (вместо "Самойловка - Днепр").

"Просим учесть ограничения при путешествиях сегодня", - отметили в пресс-службе компании.

Повышенная опасность: УЗ изменила маршруты пригородных поездов в Харьковской областиПубликация УЗ (скриншот: t.me/UZprymisky)

Что известно о ситуации в Харькове и области

Согласно информации главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись:

  • город Харьков;
  • 11 населенных пунктов Харьковской области.

"В результате обстрелов один человек погиб, шесть - пострадали", - уточнил чиновник.

На территории Лозовского района после вражеских атак БпЛА от электроснабжения отключены:

  • около 40 тысяч абонентов в городе Лозовая;
  • почти 700 абонентов в шести населенных пунктах Близнюковской общины.

Уточняется, что в с. Самойловка, в частности, были повреждены:

  • два многоквартирных дома;
  • электросети.

Повышенная опасность: УЗ изменила маршруты пригородных поездов в Харьковской областиПубликация Синегубова (скриншот: facebook.com/synegubov.oleg)

Напомним, в среду, 3 сентября, россияне ударили дроном "Молния" по учебному заведению в Харькове.

В течение ночи 4 сентября Россия выпустила по территории Украины 112 беспилотников с шести направлений.

В Харьковской области вражеские дроны атаковали дома и предприятия, в результате чего возникли пожары и были ранены гражданские.

Читайте также, как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.

