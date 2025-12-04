В ЗСУ спростували заяви росіян про захоплення Добропілля в Запорізькій області

Генеральний штаб Збройних сил України спростував заяви росіян про те, що вони нібито захопили населений пункт Добропілля в Запорізькій області. Туди просочилася група росіян, яку було ліквідовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ.

"Увага! Російська пропаганда зараз дуже активно поширює фейки - нібито вони контролюють Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області. Інформаційні вкиди окупантів не відповідають дійсності", - сказано у повідомленні.

В Генштабі зазначили, що диверсійно-розвідувальна група російських окупантів, скориставшись погодними умовами, змогла проникнути на околиці населеного пункту. Групу виявили та ліквідували, н/п контролюється українськими військами.

"У ході контрдиверсійних заходів ще на підході до населеного пункту було знищено 3 військовослужбовці противника, а ще два (ймовірно ті смертники, які мали завдання продемонструвати російські прапори у нібито захопленому ними селі) - були знищені трохи пізніше", - додали в Генштабі.

Також в ГШ показали відео ліквідації росіян у селі та відео з українськими військовими, які здійснили розшук та знищення окупантів.