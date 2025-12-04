В ЗСУ спростували заяви росіян про захоплення Добропілля в Запорізькій області
Генеральний штаб Збройних сил України спростував заяви росіян про те, що вони нібито захопили населений пункт Добропілля в Запорізькій області. Туди просочилася група росіян, яку було ліквідовано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ.
"Увага! Російська пропаганда зараз дуже активно поширює фейки - нібито вони контролюють Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області. Інформаційні вкиди окупантів не відповідають дійсності", - сказано у повідомленні.
В Генштабі зазначили, що диверсійно-розвідувальна група російських окупантів, скориставшись погодними умовами, змогла проникнути на околиці населеного пункту. Групу виявили та ліквідували, н/п контролюється українськими військами.
"У ході контрдиверсійних заходів ще на підході до населеного пункту було знищено 3 військовослужбовці противника, а ще два (ймовірно ті смертники, які мали завдання продемонструвати російські прапори у нібито захопленому ними селі) - були знищені трохи пізніше", - додали в Генштабі.
Також в ГШ показали відео ліквідації росіян у селі та відео з українськими військовими, які здійснили розшук та знищення окупантів.
Бої біля Гуляйполя: що відомо
Зазначимо, у Центрі протидії дезінформації повідомили, що російські війська намагались прорвати фронт у Запорізькій області та окупувати Гуляйполе, але всі спроби ворога провалились. Оскільки зусилля ворога закінчилися провалом, росіяни намагаються отримати "перемогу" в пропагандистському полі.
Починаючи з 26 листопада, стало відомо, що біля Гуляйполя склалася критична ситуація. Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин пояснив у коментарі РБК-Україна, що загострення на Гуляйпільському напрямку сталося після перегрупування українських сил.
Один із підрозділів здійснив неузгоджений відхід, через що був оголений фланг оборони. Цим скористалися російські війська, які зайшли у фланг Сил оборони. Проте після важких боїв ситуацію стабілізували, росіян зупинили біля міста, в Гуляйполі їх немає, ЗСУ утримують позиції.