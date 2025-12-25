Росіяни намагаються прорватися до центру Гуляйполя, тривають запеклі бої, - ЗСУ
Російські окупанти намагаються прорватися до центру Гуляйполя Запорізької області, а на околиці намагається завести групи для закріплення. За місто тривають запеклі бої.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону.
За його словами, протягом минулої доби у Гуляйполі відбулося два десятки бойових зіткнень. Це високий показник активності ворога.
"Противник намагається інфільтруватися до центру міста, всередину міста намагаються пройти його штурмові групи, намагається противник завести на околиці групи для закріплення. Проте Сили оборони України завдають ударів у відповідь, знищують ці групи", - розповів Волошин.
Він зазначив, що за місто наразі тривають запеклі бої.
"І якщо брати, наприклад, ті втрати, яких зазнає ворог на цьому напрямку, то у противника стоїть завдання понад усе, незважаючи на такі втрати, просунутися якнайбільше і захопити якнайбільше кварталів, якнайбільше вулиць, якнайбільше будинків в цьому населеному пункті", - підкреслив речник.
Ситуація в районі Гуляйполя
Нагадаємо, нещодавно окупанти поширили фейк, що нібито вони контролюють Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області.
У Генштабі спростували ці заяви. Там підкреслили, що поширювані російською пропагандою повідомлення не відповідають дійсності: населений пункт залишається під контролем українських сил оборони.
Також повідомлялося, що російські окупанти в Запорізькій області намагалися прорвати оборону українських захисників і просунутися в бік села Добропілля. У результаті ворог зазнав втрат.
За даними аналітиків Інституту вивчення війни, російські окупанти визначили напрямок Гуляйполя як один з пріоритетних для себе. Окупанти зосередили там сили щонайменше трьох армій та однієї дивізії.