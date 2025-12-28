ua en ru
Подтягивают резервы из Вербового. В ВСУ объяснили, почему России важно взять Гуляйполе

Воскресенье 28 декабря 2025 12:30
Подтягивают резервы из Вербового. В ВСУ объяснили, почему России важно взять Гуляйполе Фото: в ВСУ объяснили, почему России важно взять Гуляйполе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска подтягивают резервы, в частности из Вербового, чтобы захватить Гуляйполе в Запорожской области. Оккупанты придают большое значение этому городу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона.

"Самая сложная ситуация возле Гуляйполя. Противник продолжает проводить штурмовые действия, пытается завезти свои группы закрепления, подтянуть резервы даже с других направлений, например с Вербового, снимают оттуда свои подразделения, пытаются свести их в Гуляйполе, чтобы удержать определенные позиции", - рассказал Волошин.

По его словам, ситуация на этом направлении довольно сложная, продолжаются бои.

Например вчера, 27 декабря, в самом Гуляйполе было около 20 боевых столкновений.

"Кроме того, возле Гуляйполя тоже продолжаются такие боевые действия. Враг наносит удары и дронами, и авиациями, пытаясь разрушить любые здания, укрепления, которые есть в этом городе. Но наши подразделения есть в Гуляйполе. И на западных окраинах, в других местах Гуляйполя", - сообщил спикер.

Он также отметил, что заявление России о взятии города под контроль не соответствует действительности.

"Если россияне бросают туда сколько сил и средств, несмотря на потери, которые несут, они пытаются захватить этот населенный пункт, значит они придают большое значение этому городу, захвату его", - сказал Волошин.

По его словам, Гуляйполе важно россиянам, потому что это самый большой населенный пункт в этой местности. Из него идут логистические пути на запад - в Запорожье, на север - в Днепропетровскую.

"Оставить в тылу Гуляйполе и двигаться дальше, например в Запорожье или на Днепропетровщину - противник так бы не сделал, поэтому и пытается захватить этот населенный пункт", - пояснил спикер.

Ситуация в районе Гуляйполя

Напомним, на днях в ВСУ сообщили, что российские оккупанты пытаются прорваться к центру Гуляйполя Запорожской области, а на окраине пытается завести группы для закрепления. За город продолжаются ожесточенные бои.

Недавно оккупанты распространили фейк, что якобы они контролируют Доброполье возле Гуляйполя Запорожской области.

В Генштабе опровергли эти заявления. Там подчеркнули, что распространяемые российской пропагандой сообщения не соответствуют действительности: населенный пункт остается под контролем украинских сил обороны.

Также сообщалось, что российские оккупанты в Запорожской области пытались прорвать оборону украинских защитников и продвинуться в сторону села Доброполье. В результате враг понес потери.

По данным аналитиков Института изучения войны, российские оккупанты определили направление Гуляйполя как одно из приоритетных для себя. Оккупанты сосредоточили там силы по меньшей мере трех армий и одной дивизии.

Также в сети распространили видео, на котором военные армии РФ заявили о якобы захвате командно-наблюдательного пункта теробороны возле Гуляйполя. В Силах обороны заявили, что проведут расследование по данному факту.

