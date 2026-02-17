В Україні розгортають штаб через негоду: де очікується погіршення умов 18 лютого

В середу, 18 лютого, у більшості областей України очікується значне погіршення погодних умов. Через це розпочинає роботу Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури у Facebook .

Зазначається, що складні метеорологічні явища охоплять майже всі області, за винятком західних:

Одеська область : прогнозуються дуже інтенсивні опади, ожеледь та сильні пориви вітру. Оголошено II рівень небезпеки, помаранчевий;

: прогнозуються дуже інтенсивні опади, ожеледь та сильні пориви вітру. Оголошено II рівень небезпеки, помаранчевий; центральні та східні регіони: на Миколаївщині, Кіровоградщині, Полтавщині, Черкащині та Сумщині прогнозуються значний сніг та дощ. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Пориви вітру до 15-20 м/с очікуються у більшості південних, центральних та східних областей, також на дорогах буде сильна ожеледиця.

"Завдання Штабу - оперативне реагування на загрози та належна організація протидії ускладненням дорожнього руху", - йдеться у заяві.

Штаб працюватиме цілодобово, до його складу увійшли представники Агентства відновлення, ДСНС, Нацполіції та Укртрансбезпеки.