Врожай під загрозою? Як люті морози в Україні вплинули на озимину й плодові культури
В Українському гідрометеорологічному центрі підбили погодні підсумки за першу декаду лютого та пояснили, чи вплинули екстремальні морози на майбутній врожай озимих і плодових культур.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби УкрГМЦ у Facebook.
Головне:
- Температурний рекорд: початок лютого 2026 року став одним із найхолодніших за весь період спостережень.
- Промерзання землі: в одній з областей температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння озимих і трав впала до -16°С.
- Ризики для озимини: низькі температури ґрунту стали загрозою для певних видів рослин.
- Втрати на полях: у деяких регіонах фахівці зафіксували незначну зрідженість посівів.
Особливості погоди в Україні на початку лютого
Згідно з інформацією експертів, впродовж першої декади лютого 2026 року в Україні спостерігалася дуже холодна погода.
Так, на початку та в останні дні декади вплив антициклонів обумовив зниження:
- середніх добових температур у найхолодніші дні - до показників на 10-12°С нижчих від норми;
- мінімальної температури повітря у більшості областей - до мінус 21-25°С;
- мінімальної температури повітря у північних, північно-західних та північно-східних областях - до мінус 26-30°С.
Тим часом у середині декади на всій території країни відмічалося короткочасне послаблення морозів.
"Вдень на заході та південному заході країни - до відлиги", - уточнили в Укргідрометцентрі.
В цілому - майже на всій території - середня температура повітря за декаду виявилася значно нижчою від норми.
"Це була одна з найхолодніших декад початку лютого за весь період спостережень (найхолодніше було у 2012 та 1991 роках)", - наголосили спеціалісти УкрГМЦ.
Яка ситуація з опадами склалась у цей період
Українцям розповіли, що впродовж першої декади лютого цього року у більшості областей відмічався дефіцит опадів.
Сніг, мокрий сніг із дощем, ожеледь та ожеледиця відмічались у період послаблення морозів лише:
- у північних областях;
- у центральних областях;
- у північно-західних областях.
Агрометеорологічні умови першої декади лютого 2026 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Де зафіксували найнижчу темперуру ґрунту
В Укргідрометцентрі констатували, що на початок лютого 2026 року припали найнижчі мінімальні температури повітря нинішньої зими.
При цьому озимі культури знаходилися у стані глибокого зимового спокою.
Найнижча температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння (3 см) озимих культур і багаторічних трав була відмічена у Кіровоградській області - вона досягала мінус 16°С.
Для яких рослин промерзання ґрунту було небезпечне
Повідомляється також, що низькі температури ґрунту (мінус 11-14°С) на початку лютого були відмічені деякими метеорологічними станціями:
- Кіровоградської області;
- Полтавської області;
- Дніпропетровської області;
- Харківської області.
Уточнюється, що такі зниження представляли загрозу для рослин:
- озимого ячменю;
- озимого ріпаку;
- слаборозвиненої озимої пшениці.
В яких областях виявили зрідженість посівів
За узагальненням результатів січневого відрощування, незначну зрідженість посівів було виявлено:
- на посівах озимої пшениці - в окремих районах Київської, Сумської, Волинської та Івано-Франківської областей (6-25% зразків) - не більше 10% загиблих рослин;
- на посівах озимого жита - місцями у Волинській області (25% зразків) - 1-10% загиблих рослин;
- на посівах озимого ріпаку - в окремих районах Івано-Франківської області (25-50% зразків) - не більше 1-20% загиблих рослин.
Тим часом в озимого ячменю та багаторічних травах - зрідженості не виявили.
"Відрощування гілок плодових культур, проведене після січневих морозів (мінус 18-25°С), пошкоджень не виявило", - додали в Укргідрометцентрі.
Що відомо про рівень запасів вологи у ґрунті
Насамкінець українцям розповіли, що за зимовим визначенням запасів вологи на переважній частині площ у метровому шарі ґрунту містилося від 121 до 270 мм продуктивної вологи.
"Що близько або більше середніх багаторічних показників", - уточнили фахівці.
Тим часом на багатьох площах південних та окремих районів Сумської областей вологозапаси метрового шару ґрунту становили 81-120 мм продуктивної вологи.
"Що менше середніх багаторічних значень і обумовлено дефіцитом опадів у цих областях, який спостерігався упродовж осені - початку лютого 2026 року", - підсумували в УкрГМЦ.
Публікація Укргідрометцентру (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
