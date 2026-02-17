ua en ru
Врожай під загрозою? Як люті морози в Україні вплинули на озимину й плодові культури

Вівторок 17 лютого 2026 12:26
UA EN RU
Врожай під загрозою? Як люті морози в Україні вплинули на озимину й плодові культури Перша декада лютого - одна з найхолодніших за весь період спостережень (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі підбили погодні підсумки за першу декаду лютого та пояснили, чи вплинули екстремальні морози на майбутній врожай озимих і плодових культур.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби УкрГМЦ у Facebook.

Читайте також: Чому -25 взимку не аномалія та чи загрожує Україні "сибірський вибух"

Головне:

  • Температурний рекорд: початок лютого 2026 року став одним із найхолодніших за весь період спостережень.
  • Промерзання землі: в одній з областей температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння озимих і трав впала до -16°С.
  • Ризики для озимини: низькі температури ґрунту стали загрозою для певних видів рослин.
  • Втрати на полях: у деяких регіонах фахівці зафіксували незначну зрідженість посівів.

Особливості погоди в Україні на початку лютого

Згідно з інформацією експертів, впродовж першої декади лютого 2026 року в Україні спостерігалася дуже холодна погода.

Так, на початку та в останні дні декади вплив антициклонів обумовив зниження:

  • середніх добових температур у найхолодніші дні - до показників на 10-12°С нижчих від норми;
  • мінімальної температури повітря у більшості областей - до мінус 21-25°С;
  • мінімальної температури повітря у північних, північно-західних та північно-східних областях - до мінус 26-30°С.

Тим часом у середині декади на всій території країни відмічалося короткочасне послаблення морозів.

"Вдень на заході та південному заході країни - до відлиги", - уточнили в Укргідрометцентрі.

В цілому - майже на всій території - середня температура повітря за декаду виявилася значно нижчою від норми.

"Це була одна з найхолодніших декад початку лютого за весь період спостережень (найхолодніше було у 2012 та 1991 роках)", - наголосили спеціалісти УкрГМЦ.

Яка ситуація з опадами склалась у цей період

Українцям розповіли, що впродовж першої декади лютого цього року у більшості областей відмічався дефіцит опадів.

Сніг, мокрий сніг із дощем, ожеледь та ожеледиця відмічались у період послаблення морозів лише:

  • у північних областях;
  • у центральних областях;
  • у північно-західних областях.

Врожай під загрозою? Як люті морози в Україні вплинули на озимину й плодові культуриАгрометеорологічні умови першої декади лютого 2026 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Де зафіксували найнижчу темперуру ґрунту

В Укргідрометцентрі констатували, що на початок лютого 2026 року припали найнижчі мінімальні температури повітря нинішньої зими.

При цьому озимі культури знаходилися у стані глибокого зимового спокою.

Найнижча температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння (3 см) озимих культур і багаторічних трав була відмічена у Кіровоградській області - вона досягала мінус 16°С.

Для яких рослин промерзання ґрунту було небезпечне

Повідомляється також, що низькі температури ґрунту (мінус 11-14°С) на початку лютого були відмічені деякими метеорологічними станціями:

  • Кіровоградської області;
  • Полтавської області;
  • Дніпропетровської області;
  • Харківської області.

Уточнюється, що такі зниження представляли загрозу для рослин:

  • озимого ячменю;
  • озимого ріпаку;
  • слаборозвиненої озимої пшениці.

В яких областях виявили зрідженість посівів

За узагальненням результатів січневого відрощування, незначну зрідженість посівів було виявлено:

  • на посівах озимої пшениці - в окремих районах Київської, Сумської, Волинської та Івано-Франківської областей (6-25% зразків) - не більше 10% загиблих рослин;
  • на посівах озимого жита - місцями у Волинській області (25% зразків) - 1-10% загиблих рослин;
  • на посівах озимого ріпаку - в окремих районах Івано-Франківської області (25-50% зразків) - не більше 1-20% загиблих рослин.

Тим часом в озимого ячменю та багаторічних травах - зрідженості не виявили.

"Відрощування гілок плодових культур, проведене після січневих морозів (мінус 18-25°С), пошкоджень не виявило", - додали в Укргідрометцентрі.

Що відомо про рівень запасів вологи у ґрунті

Насамкінець українцям розповіли, що за зимовим визначенням запасів вологи на переважній частині площ у метровому шарі ґрунту містилося від 121 до 270 мм продуктивної вологи.

"Що близько або більше середніх багаторічних показників", - уточнили фахівці.

Тим часом на багатьох площах південних та окремих районів Сумської областей вологозапаси метрового шару ґрунту становили 81-120 мм продуктивної вологи.

"Що менше середніх багаторічних значень і обумовлено дефіцитом опадів у цих областях, який спостерігався упродовж осені - початку лютого 2026 року", - підсумували в УкрГМЦ.

Врожай під загрозою? Як люті морози в Україні вплинули на озимину й плодові культуриПублікація Укргідрометцентру (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі показали, як полярне повітря затікає у наші широти, та пояснили, як воно впливає на погоду.

Тим часом ми розповідали, чи можуть українці залишитись без тепличних овочів через морози й відключення світла.

Читайте також про ціни на продукти, транспорт і зв'язок в Україні - що останнім часом подорожчало найбільше.

