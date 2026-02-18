ua en ru
Очікується відчутне потепління: що буде з погодою в Україні завтра й коли все різко зміниться

Середа 18 лютого 2026 14:08
Очікується відчутне потепління: що буде з погодою в Україні завтра й коли все різко зміниться Після морозів в Україну прийде відчутне потепління (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Погода в Україні найближчої ночі буде морозною та вітряною, місцями ймовірні опади. Проте вже зараз можна припустити, коли все зміниться - прийде відчутне потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Читайте також: Невидима загроза в містах: чи справді зимова погода впливає на якість повітря

Наскільки холодно буде вночі та завтра вдень

Згідно з прогнозом експерта, погода найближчої ночі в Україні буде ще з морозом.

"Температура повітря... буде низькою на півночі. Подекуди - у центрі та навіть досягне Одеської області (карта прогнозу температури повітря на найближчу ніч - внизу) - очікується -9-12 градусів (за Цельсієм, - Ред.)", - розповіла Діденко.

Очікується відчутне потепління: що буде з погодою в Україні завтра й коли все різко змінитьсяПрогноз температури повітря на 19 лютого (карта: facebook.com/tala.didenko)

На решті території України, за її словами, очікується близько 4-9 градусів зі знаком мінус.

На півдні та на Закарпатті - близько нуля градусів.

Тим часом вдень у четвер максимальна температура повітря становитиме:

  • по Україні - від 2 до 5 градусів морозу;
  • на півночі - місцями до -7 градусів;
  • у південній частині, на південному заході та південному сході - від 1 градусу морозу до 3 градусів тепла;
  • у Криму - від 4 до 7 градусів вище нуля.

Чого чекати від вітру та опадів в Україні

Сильний вітер - зі штормовими поривами - ймовірний завтра, згідно з інформацією Діденко:

  • у південній частині України;
  • на сході нашої країни;
  • подекуди - у центральних областях.

"Обережно", - наголосила спеціаліст.

При цьому циклон, який сьогодні ще зумовлює в Україні сніг та мокрий сніг (а на півдні - дощ) із налипанням мокрого снігу та хуртовинами, "вже завтра вдень залишить нашу територію".

Синоптик уточнила, що опади затримаються найближчої ночі - на Лівобережжі України.

Тим часом у четвер вдень - погода очікується повсюди без істотних опадів.

"Лише на сході та північному сході посніжить. Проте ввечері 19-го лютого і там вже буде сухо", - поділилась Діденко.

Що буде з погодою завтра у Києві

У Києві 19 лютого вночі очікується сніг.

Тим часом вдень четверга погода у столиці буде вже без опадів.

Вітер очікується з північного заходу. Він, за словами метеоролога, буде "рвучкий, некомфортний".

Температура повітря вночі - близько 10 градусів морозу, вдень - 5 градусів зі знаком мінус.

"На дорогах - все таке саме", - додала Діденко.

Коли може прийти відчутне потепління

Насамкінець синоптик визнала, що їй дуже хочеться "зазирнути за метеорологічні двері наступного понеділка".

"Бо там визирає щось приємно тепле", - пояснила Діденко.

Йдеться про те, що з 23 лютого (згідно з попереднім, орієнтовним прогнозом) "в Україні очікується відчутне потепління".

Очікується відчутне потепління: що буде з погодою в Україні завтра й коли все різко змінитьсяПрогноз погоди від Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому -25 градусів взимку - не аномалія та чи загрожує Україні "сибірський вибух".

Крім того, ми пояснювали, як люті морози в Україні вплинули на озимину й плодові культури - чи є загроза для майбутнього врожаю.

Читайте також, як полярне повітря затікає у наші широти та впливає на погоду.

