Очікується відчутне потепління: що буде з погодою в Україні завтра й коли все різко зміниться
Погода в Україні найближчої ночі буде морозною та вітряною, місцями ймовірні опади. Проте вже зараз можна припустити, коли все зміниться - прийде відчутне потепління.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Наскільки холодно буде вночі та завтра вдень
Згідно з прогнозом експерта, погода найближчої ночі в Україні буде ще з морозом.
"Температура повітря... буде низькою на півночі. Подекуди - у центрі та навіть досягне Одеської області (карта прогнозу температури повітря на найближчу ніч - внизу) - очікується -9-12 градусів (за Цельсієм, - Ред.)", - розповіла Діденко.
Прогноз температури повітря на 19 лютого (карта: facebook.com/tala.didenko)
На решті території України, за її словами, очікується близько 4-9 градусів зі знаком мінус.
На півдні та на Закарпатті - близько нуля градусів.
Тим часом вдень у четвер максимальна температура повітря становитиме:
- по Україні - від 2 до 5 градусів морозу;
- на півночі - місцями до -7 градусів;
- у південній частині, на південному заході та південному сході - від 1 градусу морозу до 3 градусів тепла;
- у Криму - від 4 до 7 градусів вище нуля.
Чого чекати від вітру та опадів в Україні
Сильний вітер - зі штормовими поривами - ймовірний завтра, згідно з інформацією Діденко:
- у південній частині України;
- на сході нашої країни;
- подекуди - у центральних областях.
"Обережно", - наголосила спеціаліст.
При цьому циклон, який сьогодні ще зумовлює в Україні сніг та мокрий сніг (а на півдні - дощ) із налипанням мокрого снігу та хуртовинами, "вже завтра вдень залишить нашу територію".
Синоптик уточнила, що опади затримаються найближчої ночі - на Лівобережжі України.
Тим часом у четвер вдень - погода очікується повсюди без істотних опадів.
"Лише на сході та північному сході посніжить. Проте ввечері 19-го лютого і там вже буде сухо", - поділилась Діденко.
Що буде з погодою завтра у Києві
У Києві 19 лютого вночі очікується сніг.
Тим часом вдень четверга погода у столиці буде вже без опадів.
Вітер очікується з північного заходу. Він, за словами метеоролога, буде "рвучкий, некомфортний".
Температура повітря вночі - близько 10 градусів морозу, вдень - 5 градусів зі знаком мінус.
"На дорогах - все таке саме", - додала Діденко.
Коли може прийти відчутне потепління
Насамкінець синоптик визнала, що їй дуже хочеться "зазирнути за метеорологічні двері наступного понеділка".
"Бо там визирає щось приємно тепле", - пояснила Діденко.
Йдеться про те, що з 23 лютого (згідно з попереднім, орієнтовним прогнозом) "в Україні очікується відчутне потепління".
Прогноз погоди від Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
