Підсумки першого тижня гнучкого курсу долара: НБУ продав 1 млрд доларів для стабільності

Це найбільший обсяг з травня минулого року, але він є співставним з вереснем, коли тижневі інтервенції перевищували 800 млн доларів.

Позиція НБУ

Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, обсяг продажу валюти був великим. "Але чи завеликою є ця плата за відмову від фіксації курсу та уникнення кризових наслідків від тривалого збереження цього режиму? Точно ні. Особливо, якщо подивитися на інтервенції НБУ в кризові періоди в минулому", - написав він у Facebook.

За його словами, майже половину обсягу було продано у перший день після переходу до керованої гнучкості курсу. "Кожного дня обсяг наших інтервенцій з продажу валюти знижувався", - додав він.

Пишний зазначив, що починаючи з середи 4 жовтня тривожність на ринку поволі згасає. "Очікуємо, що вона остаточно вщухне вже найближчими днями", - додав він.

Раніше голови НБУ Сергій Ніколайчук повідомив, що продавці у перший день притримували валюту, через що НБУ збільшив продаж із резервів.

Готівковий курс

При запровадженні гнучкого курсу НБУ пояснив, що це не стосується готівкового рику, який давно працює в таких умовах.

Після рішення НБУ курс долара на готівковому ринку зріс на 25 копійок до 38,40 грн/долар. Але вже наприкінці тижня курс впав до того рівня, на якому він перебував до зміни політики НБУ - 38,20 грн/долар.

"На готівковому валютному ринку все стабільно: немає ані значних коливань, ані ажіотажного попиту", - зазначив голова НБУ.

Міжбанк

Після запровадження нового режиму банки продають і купують валюту за вільним курсом без обмеження в 1% від офіційного курсу. Раніше фактичним курсом на міжбанку був рівень 36,93 грн/долар (офіційний курс 36,57 гривень +1%), за яким НБУ продавав валюту.

Протягом тижня курс на міжбанку коливався близько рівня 36,60 грн/долар, тобто фактично він навіть впав на 1%.

Офіційний курс долара

НБУ з 3 жовтня встановлює курс за результатами торгів на міжбанку. Спочатку курс зріс на 5 копійок до 36,62 грн/долар, але наприкінці тижня він впав на 4 копійки, і НБУ встановив на 9 жовтня курс 36,58 грн/долар.

Нова політика НБУ

Національний банк 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу.

Як пояснив Пишний, термін "керована гнучкість курсу" не дорівнює "перманентній девальвації".

За його словами, щоб курс міг рухатися в обидва боки, НБУ покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку.

"Будь-які коливання курсу чи у бік послаблення гривні чи зміцнення будуть суттєво обмежуватися", - додав голова НБУ.

Пишний повідомив, що за поточних макропоказників НБУ могли б і надалі утримувати фіксований курс, але це навряд пішло б на користь економіці, оскільки багаторічна фіксація курсу завжди закінчується однаково - валютною кризою.

Міжнародні резерви

За даними НБУ, міжнародні резерви України у вересні 2023 року скоротилися на 700 млн доларів до 39,7 млрд доларів. Причиною стало перевищення продажу НБУ валюти на міжбанку та інших витрат над обсягом міжнародної допомоги.

Допомога склала 3,3 млрд доларів, з яких 1,6 млрд доларів макрофінансова допомога від ЄС та 1,25 млрд доларі - грант від США. Водночас НБУ продав на валютному ринку 2,7 млрд доларів для підтримки балансу, а 1,35 млрд доларів було витрачено на погашення боргів, в тому числі майже 900 млрд доларів - МВФ.

Національний банк України у липні прогнозував розмір міжнародних резервів України наприкінці 2023 року на рівні 38,3 млрд доларів. Крім того, заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук сказав, що центробанк в жовтні знову може підвищити прогноз розміру резервів на кінець 2023 року.