Результаты первой недели гибкого курса доллара: НБУ продал 1 млрд долларов для стабильности

Это самый большой объем с мая прошлого года, но он сопоставим с сентябрем, когда недельные интервенции превышали 800 млн долларов.

Позиция НБУ

Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, объем продаж валюты был большим. "Но велика ли эта плата за отказ от фиксации курса и избегание кризисных последствий от длительного сохранения этого режима? Точно нет. Особенно, если посмотреть на интервенции НБУ в кризисные периоды в прошлом", - написал он в Facebook.

По его словам, почти половина объема была продана в первый день после перехода к управляемой гибкости курса. "Каждый день объем наших интервенций по продаже валюты снижался", - добавил он.

Пышный отметил, что начиная со среды 4 октября тревожность на рынке постепенно угасает. "Ожидаем, что она окончательно утихнет уже в ближайшие дни", - добавил он.

Ранее главы НБУ Сергей Николайчук сообщил, что продавцы в первый день придерживали валюту, из-за чего НБУ увеличил продажу из резервов.

Наличный курс

При введении гибкого курса НБУ пояснил, что это не касается наличного рыка, давно работающего в таких условиях.

После решения НБУ курс доллара на наличном рынке вырос на 25 копеек до 38,40 грн/доллар. Но уже в конце недели курс упал до того уровня, на котором он находился до изменения политики НБУ - 38,20 грн/доллар.

"На наличном валютном рынке все стабильно: нет ни значительных колебаний, ни ажиотажного спроса", – отметил глава НБУ.

Межбанк

После введения нового режима банки продают и покупают валюту по свободному курсу без ограничения в 1% от официального курса. Ранее фактическим курсом на межбанке являлся уровень 36,93 грн/доллар (официальный курс 36,57 гривен +1%), по которому НБУ продавал валюту.

За неделю курс на межбанке колебался около уровня 36,60 грн/доллар, то есть фактически он даже упал на 1%.

Официальный курс доллара

НБУ с 3 октября устанавливает курс по результатам торгов на межбанке. Сначала курс вырос на 5 копеек до 36,62 грн/доллар, но в конце недели он упал на 4 копейки, и НБУ установил на 9 октября курс 36,58 грн/доллар.

Новая политика НБУ

Национальный банк 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса.

Как пояснил Пышный, "управляемая гибкость курса" не равна "перманентной девальвации".

По его словам, чтобы курс мог двигаться в обе стороны, НБУ будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке.

"Любые колебания курса или в сторону ослабления гривны или укрепления будут существенно ограничиваться", - добавил глава НБУ.

Пышный сообщил, что при текущих макропоказателях НБУ могли бы и дальше удерживать фиксированный курс, но это вряд ли пошло бы на пользу экономике, поскольку многолетняя фиксация курса всегда заканчивается одинаково - валютным кризисом.

Международные резервы

По данным НБУ, международные резервы Украины в сентябре 2023 года сократились на 700 млн долларов до 39,7 млрд долларов. Причиной стало превышение продаж НБУ валюты на межбанке и других расходов над объемом международной помощи.

Помощь составила 3,3 млрд долларов, из которых 1,6 млрд долларов макрофинансовая помощь от ЕС и 1,25 млрд долларов - грант от США. В то же время, НБУ продал на валютном рынке 2,7 млрд долларов для поддержки баланса, а 1,35 млрд долларов было потрачено на погашение долгов, в том числе почти 900 млрд долларов - МВФ.

Национальный банк Украины в июле прогнозировал размер международных резервов Украины в конце 2023 года на уровне 38,3 млрд долларов. Кроме того, замглавы НБУ Сергей Николайчук сказал, что центробанк в октябре снова может повысить прогноз размера резервов на конец 2023 года.