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НБУ вдвічі знизив продаж валюти з резервів для підтримки нового курсу гривні, - Пишний

Україна, Четвер 05 жовтня 2023 08:25
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НБУ вдвічі знизив продаж валюти з резервів для підтримки нового курсу гривні, - Пишний Фото: Курс долара стабілізувався після переходу до керованої гнучкості (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Попит на міжбанківському валютному ринку 4 жовтня був набагато стриманішим порівняно з першим днем після перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Інтервенції НБУ знизилися більш ніж вдвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови НБУ Андрія Пишного у Facebook.

"Ринок поступово переконується у серйозності наших намірів втримати стійкість курсу та дозволяти лише незначні коливання. Очікуємо, що попит поступово стабілізується. Можу лише повторити, що для нас пріоритетним завданням є збереження курсової стійкості", - написав він.

Як зазначив Пишний, гривня на міжбанку лишається дорожчою, ніж на момент запровадження керованої гнучкості курсу: 36,6 грн/долар проти близько 36,9 грн/долар (офіційний курс + 1%) станом на ранок 3 жовтня. За день вона послабилася на копійку або на 0,03%.

За його словами, різкого стрибка готівкового курсу в небанках також не відбулося, а в банках і поготів (там він майже не змінився).

"Скажу більше, сьогодні курс продажу валюти у небанківських фінустановах навіть дещо зміцнився - з 38,37 грн/долар до 38,25 грн/долар", - розповів голова НБУ.

Пишний заявив, що НБУ уважно стежить за ситуацією та тримає руку на пульсі валютного ринку. "І у нас є достатньо ресурсів, інструментів і натхнення, щоб цей пульс залишався стабільним", - додав голова НБУ.

Нова політика НБУ

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу.

Банки продають і купують валюту за вільним курсом без обмеження в 1% від офіційного курсу. З урахуванням курсу на міжбанку НБУ встановлює офіційний курс.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук сказав, обсяги продажів НБУ 3 жовтня були "досить високими, вищими від звичайного", що було очікувано центробанком. За його словами, продавці у перший день притримували валюту, через що НБУ збільшив продаж із резервів.

У підсумку офіційний курс долара до гривні за два дні зріс з 3,57 грн/долар до 36,60 гривень за 1 долар.

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