НБУ значно покращив прогноз щодо розміру міжнародних резервів України
Фото: Національний банк України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Національний банк України (НБУ) прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2023 року на рівні 34,5 млрд доларів. Це вище, ніж січневий прогноз (27,0 млрд доларів.).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення НБУ.
Згідно з оновленим прогнозом НБУ, у 2024 році резерви зростуть до 36,1 млрд доларів (раніше очікувалося 31,0 млрд доларів). У 2025 році резерви становитимуть 37,1 млрд доларів (попередній прогноз - 34,6 млрд доларів).
Нагадаємо, міжнародні резерви України на кінець 2022 року становили 28,5 млрд доларів.
Міжнародні резерви України за березень 2023 року зросли на 10,4% до 31,9 млрд. доларів. Такий обсяг резервів рекордний за останні 11 років (з листопада 2011 року).