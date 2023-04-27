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НБУ значно покращив прогноз щодо розміру міжнародних резервів України

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Україна, Четвер 27 квітня 2023 14:28
НБУ значно покращив прогноз щодо розміру міжнародних резервів України Фото: Національний банк України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2023 року на рівні 34,5 млрд доларів. Це вище, ніж січневий прогноз (27,0 млрд доларів.).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення НБУ.

Згідно з оновленим прогнозом НБУ, у 2024 році резерви зростуть до 36,1 млрд доларів (раніше очікувалося 31,0 млрд доларів). У 2025 році резерви становитимуть 37,1 млрд доларів (попередній прогноз - 34,6 млрд доларів).

НБУ значно покращив прогноз щодо розміру міжнародних резервів України

Нагадаємо, міжнародні резерви України на кінець 2022 року становили 28,5 млрд доларів.

Міжнародні резерви України за березень 2023 року зросли на 10,4% до 31,9 млрд. доларів. Такий обсяг резервів рекордний за останні 11 років (з листопада 2011 року).

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Національний банк України
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