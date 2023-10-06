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Що буде з курсом долара: голова НБУ роз’яснив термін "керована гнучкість"

Україна, П'ятниця 06 жовтня 2023 15:01
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Що буде з курсом долара: голова НБУ роз’яснив термін "керована гнучкість" Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Запровадження Національним банком України режиму керованої гнучкості обмінного курсу замість фіксованого курсу не означає, що гривня буде постійно падати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю голови НБУ Андрія Пишного виданню Forbes Ukraine.

"Термін "керована гнучкість курсу" не дорівнює "перманентній девальвації"", - сказав він.

За його словами, щоб курс міг рухатися в обидва боки, НБУ покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку.

"Будь-які коливання курсу чи у бік послаблення гривні чи зміцнення будуть суттєво обмежуватися", - додав голова НБУ.

Пишний повідомив, що за поточних макропоказників НБУ могли б і надалі утримувати фіксований курс, але це навряд пішло б на користь економіці, оскільки багаторічна фіксація курсу завжди закінчується однаково - валютною кризою.

Пишний також вважає, що перехід до керованої гнучкості курсу - "гарна новина, яка говорить про те, що в Нацбанку є всі необхідні інструменти та ресурси, щоб втримати курсову стійкість".

Новий курс НБУ

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2023 року - 36,57 грн/долар. Після цього офіційний курс долара зріс лише на 5 копійок до 36,62 грн/долар.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, це не означає, що НБУ відпустив курс. Пишний пояснив, що ключове слово в новому "режимі керованої гнучкості обмінного курсу" це "керована".

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