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Долар подешевшав уперше після переходу НБУ до гнучкого курсу

Україна, П'ятниця 06 жовтня 2023 15:36
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Долар подешевшав уперше після переходу НБУ до гнучкого курсу Фото: курс долара впав на 4 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні вперше після переходу до режиму гнучкості обмінного курсу. Курс упав на 4 копійки, але поки що не досяг попереднього рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 9 жовтня 2023 встановлено на такому рівні: 36,5827 гривень за 1 долар (-0,0389 грн).

Долар подешевшав уперше після переходу НБУ до гнучкого курсу

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 38,6533 гривень за 1 євро (+0,1127 грн).

Долар подешевшав уперше після переходу НБУ до гнучкого курсу

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні, 6 жовтня, курс упав на 2 копійки до 36,57-36,59 грн/долар (купівля-продаж).

Долар подешевшав уперше після переходу НБУ до гнучкого курсу

udinform.com

На готівковому ринку курс стабілізувався на рівні 38,20 гривні за долар.

Новий курс НБУ

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу, що викликало підвищення попиту на валюту на міжбанківському ринку та стрибку готівкового курсу долара.

Однак потім попит на міжбанку впав, а курс долара на готівковому ринку пішов униз.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, нова політика не означає, що гривня постійно падатиме. "Термін "керована гнучкість курсу" не дорівнює "перманентній девальвації"", - сказав він.

За його словами, щоб курс міг рухатися в обидві сторони, НБУ покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку. "Будь-які коливання курсу або у бік ослаблення гривні або зміцнення суттєво обмежуватимуться", - додав глава НБУ.

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