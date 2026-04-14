Подсанкционный китайский танкер пересек Ормузский пролив, несмотря на блокаду
Китайский танкер Rich Starry, находящийся под санкциями США, 14 апреля прошел через Ормузский пролив. Танкер преодолел водный путь, несмотря на блокаду, установленную военными США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
Rich Starry стал первым судном, которое смогло пересечь пролив и покинуть Персидский залив с момента введения военной блокады.
Танкер среднего размера перевозит около 250 тысяч баррелей метанола. Согласно данным трекеров, он был загружен в порту Хамрия (ОАЭ), а на его борту находится китайский экипаж.
Владелец судна, компания Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, вместе с самим танкером внесены в санкционные списки США за коммерческое сотрудничество с Ираном.
Кроме того, в направлении залива прошел еще один подсанкционный танкер - Murlikishan (ранее известный под названием MKA).
По информации аналитической компании Kpler, пустой танкер, который ранее привлекался к транспортировке российской и иранской нефти, должен 16 апреля загрузить мазут в Ираке.
Что предшествовало
Вчера, 13 апреля, США начали анонсированную американским президентом Дональдом Трампом блокаду Ирана. Он пригрозил, что нарушители, которые приблизятся к блокаде, будут ликвидированы.
Американский президент также сообщил, что военно-морские силы Ирана "лежат на дне моря" и полностью уничтожены 158 кораблей Тегерана.
Перед этим, 11 апреля, в Пакистане прошли переговоры между США и Ираном по ядерной программе. Сторонам не удалось достичь результата - Тегеран отказался от требований американской стороны.
После провала переговоров Трамп объявил о морской блокаде Ормузского пролива. Он отметил, что американские корабли будут перехватывать все суда, которые оплатили Ирану пошлину за проход.