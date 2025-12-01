Польща готує європейський ордер на арешт українців, підозрюваних у диверсії на залізниці

Польща готує європейський ордер на арешт двох українців, яких підозрюють у диверсії на залізниці.

Як повідомляє РБК-Україна , про це пише видання RMF24 , посилаючись на заяву речника Національної прокуратури Пшемислава Новака.

Так, прокурор Національної прокуратури Польщі звернувся до окружного суду у Варшаві з клопотанням про видачу європейського ордера на затримання двох підозрюваних, причетних до диверсії на польській залізниці.

Мова йде про:

Євгена Іванова, 1984 року народження, уродженця Естонії;

Олександра Кононова, 1986 року народження з України.

Policja poszukuje ściganych listami gończymi wydanymi przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie w związku z podejrzeniem szpiegostwa i dopuszczenia się przestępstwa o charakterze… pic.twitter.com/LsDjnVPPq8 — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 28, 2025

Польські правоохоронці переконані, що підозрюваних українців найняли спецслужби Росії, аби дестабілізувати роботу критичної інфраструктури Польщі.

Слідство встановило, що після диверсії на польській залізниці обидва чоловіки залишили територію Польщі та виїхали до Білорусі.

Наразі їх пошуком займається Варшавське управління поліції, яке вже оприлюднило фото підозрюваних, щоби прискорити їхнє встановлення та затримання. При цьому розслідування триває, а влада не виключає, що коло причетних осіб може розширитися.

За польським законодавством (стаття 130 Кримінального кодексу), підозрюваним загрожує до 30 років ув’язнення. Польська сторона наполягає, що диверсійна діяльність спрямована на підрив європейської безпеки, адже через територію країни проходять ключові логістичні маршрути постачання допомоги Україні.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вже заявив, що польська армія перевірить безпеку решти 120 кілометрів колій, які ведуть до кордону з Україною, аби унеможливити нові вибухи.

До речі, нещодавно Польща викликала в МЗС тимчасового повіреного у справах Білорусі для вручення ноти з вимогою про екстрадицію двох українців, підозрюваних у диверсіях на залізниці.