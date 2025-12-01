ua en ru
Пн, 01 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Польща готує європейський ордер на арешт українців, підозрюваних у диверсії на залізниці

Польща, Понеділок 01 грудня 2025 13:56
UA EN RU
Польща готує європейський ордер на арешт українців, підозрюваних у диверсії на залізниці Ілюстративне фото: поліція в Польщі (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Польща готує європейський ордер на арешт двох українців, яких підозрюють у диверсії на залізниці.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише видання RMF24, посилаючись на заяву речника Національної прокуратури Пшемислава Новака.

Так, прокурор Національної прокуратури Польщі звернувся до окружного суду у Варшаві з клопотанням про видачу європейського ордера на затримання двох підозрюваних, причетних до диверсії на польській залізниці.

Мова йде про:

  • Євгена Іванова, 1984 року народження, уродженця Естонії;
  • Олександра Кононова, 1986 року народження з України.

Польські правоохоронці переконані, що підозрюваних українців найняли спецслужби Росії, аби дестабілізувати роботу критичної інфраструктури Польщі.

Слідство встановило, що після диверсії на польській залізниці обидва чоловіки залишили територію Польщі та виїхали до Білорусі.

Наразі їх пошуком займається Варшавське управління поліції, яке вже оприлюднило фото підозрюваних, щоби прискорити їхнє встановлення та затримання. При цьому розслідування триває, а влада не виключає, що коло причетних осіб може розширитися.

За польським законодавством (стаття 130 Кримінального кодексу), підозрюваним загрожує до 30 років ув’язнення. Польська сторона наполягає, що диверсійна діяльність спрямована на підрив європейської безпеки, адже через територію країни проходять ключові логістичні маршрути постачання допомоги Україні.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вже заявив, що польська армія перевірить безпеку решти 120 кілометрів колій, які ведуть до кордону з Україною, аби унеможливити нові вибухи.

До речі, нещодавно Польща викликала в МЗС тимчасового повіреного у справах Білорусі для вручення ноти з вимогою про екстрадицію двох українців, підозрюваних у диверсіях на залізниці.

Що відомо про акти саботажу на залізниці

Інциденти на залізничній лінії Варшава-Люблін сталися 15 та 16 листопада поблизу міст Міка і Пулав, а також у районі Голомб.

Так, вранці неділі, 16 листопада, машиніст поїзда повідомив про порушення в роботі залізничної інфраструктури. Пізніше поляки повідомили, що на цій ділянці спрацював вибуховий пристрій, який спричинив пошкодження полотна.

У свою чергу, поблизу Пулав, було пошкоджено повітряні лінії, в результаті чого в одному з поїздів було розбито вікно. Потяг сполученням Свіноуйсьце-Жешув перевозив 475 пасажирів.

Після цих інцидентів польські правоохоронні органи почали розслідування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща
Новини
Росія вдарила балістикою по Дніпру: є загиблі та багато постраждалих (фото)
Росія вдарила балістикою по Дніпру: є загиблі та багато постраждалих (фото)
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить