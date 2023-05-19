Підрив залізниці в Криму та ЗСУ просуваються під Бахмутом: новини за 18 травня

Війна Росії проти України: останні новини

РосЗМІ заявляють про вибух та "диверсію" на залізниці в Криму

Росіяни заявили про вибух на залізниці на території окупованого Криму. Рух потягів призупинили.

Як стверджують росЗМІ, вибух пролунав зранку поблизу Бахчисарая у Сімферопольському районі. Росіяни назвали інцидент "диверсією" та заявили, що через вибух вісім вагонів з зерном зійшли з рейок, з них п'ять перевернулися.

"Пошкоджено близько 50 метрів залізничного полотна. На місці вибуху СВП (саморобного вибухового пристрою, - ред.) виявлено велику вирву", - заявляють російські ЗМІ.

Окупаційна "влада" заявила, що рух потягів на перегоні Сімферополь - Севастополь призупинили. Інформації про постраждалих немає.

ЗСУ відбили всі сьогоднішні атаки в Бахмуті, на околицях є просування, - Маляр

У четвер, 18 травня, Збройні сили України відбили всі атаки на Бахмут. Ба більше, на окремих ділянках є просування українських військ.

"Противник стягнув у Бахмут більшу частину своїх резервів та значно посилив угруповання. Сьогодні весь день ворог атакував Бахмут. Всі атаки нашими оборонцями відбиті", - повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

За її даними, станом на 19:00, 18 травня, українські військові контролюють південно-західну частину Бахмута.

"На околицях на півночі від Бахмута ворог теж атакував. Атаки відбиті. На окремих ділянках є просування наших військ на 500 метрів", - додала Маляр.

Вона також повідомила, що в передмісті Бахмута на півдні протягом дня йшли запеклі бої. Противник переходив у наступ та намагався повернути втрачені території, однак зазнав втрат та не зміг виконати свої задачі.

"На окремих ділянках наші війська просунулись на 1 км", - додала заступник міністра.

Норвегія передасть Україні вісім MLRS і три радари Arthur

Норвегія надасть Україні три радари Arthur та вісім далекобійних реактивних артилерійських установок типу MLRS. Допомога виділяється у тісній співпраці з Великобританією.

"Ми маємо продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла продовжувати свою боротьбу за свободу та незалежність. Необхідно більше озброєнь, і це ті потужності, які дуже потрібні для України, яких ми не змогли б надати без тісної співпраці з Великобританією", - йдеться у заяві міністра оборони Норвегії Бьорна Арільда Грама.

За його словами, ця зброя мала великий вплив на війну і дала Україні можливість атакувати російські лінії постачання, а також вивести з ладу низку важливих цілей за лінією фронту. Офіційно міністр не повідомив, які саме MLRS передадуть Україні, проте на сайті розміщена фотографія установки M270.

Норвегія також ухвалила рішення передати Україні три радари Arthur зі складу Міноборони. Ці радари використовують для виявлення ворожої артилерії. Раніше подібні радари вже передавала Британія.

"Український народ показав вражаючу стійкість. Їхня боротьба - це і наша боротьба - за свободу, демократію та безпеку", - додав міністр оборони.

Українські військові у Швеції навчалися на танках Strv 122 та БМП CV90, - Expressen

Українські військові чисельністю від 3000 до 5000 осіб проходили підготовку у Швеції. Солдати навчалися на танках Stridsvagn 122 та БМП CV90.

Повідомляється, що навчання проходили перед українським контрнаступом, а солдати вже повернулися до України на початку травня.

Бригада ЗСУ може стати одним із найпотужніших підрозділів України. Під час перебування у Швеції військові навчалися на танках Stridsvagn 122, БМП Stridsfordon 90 та артилерійських установках Archer.

Збройні сили Швеції не підтвердили та не спростували цю інформацію. Також видання зазначає, що це перший випадок, коли українських військових навчали саме на території Швеції. До цього шведські офіцери допомагали навчати військових ЗСУ на території Британії.

Ексголову Верховного суду Князєва заарештували

Суд обрав запобіжний захід колишньому голові Верховного суду України Всеволоду Князєву у вигляді тримання під вартою.

Обраний запобіжний захід був визначений у вигляді тримання під вартою терміном до 14 липня.

Також є можливість внесення застави у розмірі близько 107 мільйонів гривень.