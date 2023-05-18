ЗСУ знищили ще півтисячі окупантів: оновлені втрати Росії

Українські захисники за минулу добу знищили ще 510 російських окупантів та десятки одиниць техніки ворога. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 201 тисячу своїх солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 18 травня орієнтовно склали:

особового складу - близько 201100 (+510) осіб ліквідовано,

танків - 3773 (+2) од,

бойових броньованих машин - 7373 (+8) од,

артилерійських систем - 3198 (+32) од,

РСЗВ - 563 (+1) од,

засоби ППО - 318 (+0) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2759 (+11),

крилаті ракети - 990 (+8),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6073 (+6) од,

спеціальна техніка - 418 (+1).

Нагадаємо, за минулу добу на фронті відбулося близько 36 бойових зіткнень. Епіцентром боїв залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Крім того, за даними ISW, українські захисники відбили російські атаки в Мар’їнці Донецької області.

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