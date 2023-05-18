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ЗСУ знищили ще півтисячі окупантів: оновлені втрати Росії

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Україна, Четвер 18 травня 2023 08:22
ЗСУ знищили ще півтисячі окупантів: оновлені втрати Росії Фото: ЗСУ вже знищили понад 201 тисячу окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники за минулу добу знищили ще 510 російських окупантів та десятки одиниць техніки ворога. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 201 тисячу своїх солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 18 травня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 201100 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків - 3773 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 7373 (+8) од,
  • артилерійських систем - 3198 (+32) од,
  • РСЗВ - 563 (+1) од,
  • засоби ППО - 318 (+0) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2759 (+11),
  • крилаті ракети - 990 (+8),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6073 (+6) од,
  • спеціальна техніка - 418 (+1).

Нагадаємо, за минулу добу на фронті відбулося близько 36 бойових зіткнень. Епіцентром боїв залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Крім того, за даними ISW, українські захисники відбили російські атаки в Мар’їнці Донецької області.

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