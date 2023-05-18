Норвегія передасть Україні вісім MLRS і три радари Arthur
Норвегія надасть Україні три радари Arthur та вісім далекобійних реактивних артилерійських установок типу MLRS. Допомога виділяється у тісній співпраці з Великобританією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Норвегії Бьорна Арільда Грама.
"Ми маємо продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла продовжувати свою боротьбу за свободу та незалежність. Необхідно більше озброєнь, і це ті потужності, які дуже потрібні для України, яких ми не змогли б надати без тісної співпраці з Великобританією", - йдеться у заяві.
За його словами, ця зброя мала великий вплив на війну і дала Україні можливість атакувати російські лінії постачання, а також вивести з ладу низку важливих цілей за лінією фронту. Офіційно міністр не повідомив, які саме MLRS передадуть Україні, проте на сайті розміщена фотографія установки M270.
Норвегія також ухвалила рішення передати Україні три радари Arthur зі складу Міноборони. Ці радари використовують для виявлення ворожої артилерії. Раніше подібні радари вже передавала Британія.
"Український народ показав вражаючу стійкість. Їхня боротьба - це і наша боротьба - за свободу, демократію та безпеку", - додав міністр оборони.
Arthur
Контрбатарейний радарний комплекс, розроблений шведською компанією Ericsson Microwave Systems спільно зі збройними силами Норвегії та Швеції. У британській армії його називають "мобільний засіб артилерійського спостереження за полем бою".
Нагадаємо, що Норвегія виділила 1,5 млрд норвезьких крон (близько 130 млн євро) на підтримку діяльності Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо зміцнення енергетичної безпеки в Україні.
У 2023 році збройні сили Королівства Норвегія планують провести тренування для 3200 українських військових - як у себе в країні, так і за кордоном.
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