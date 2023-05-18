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ЗСУ продовжують просування в Донецькій області: оновлена карта боїв

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Четвер 18 травня 2023 19:58
ЗСУ продовжують просування в Донецькій області: оновлена карта боїв Фото: українські військові продовжили поступ у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові змогли відтіснити росіян у районі села, яке знаходиться поблизу Соледара Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту DeepStateMAP.

За даними карти, українські захисники звільнили від росіян позиції під селом Сакко та Ванцетті.

ЗСУ продовжують просування в Донецькій області: оновлена карта боїв Фото: просування ЗСУ під селом Сакко та Ванцетті (натисніть, щоб збільшити)

Також на карті можна помітити незначне просування бійців ЗСУ в районі села Кліщіївка, яке знаходиться на півдні від Бахмута.

ЗСУ продовжують просування в Донецькій області: оновлена карта боїв Фото: успіхи українських військових біля Кліщівки (натисніть, щоб збільшити)

На інших ділянках фронту значних змін поки що не фіксується.

Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що українські військові відбили сьогодні, 18 травня, всі атаки росіян у Бахмуті. При цьому під містом є просування.

Також ми писали, що, за інформацією 3-ї окремої штурмової бригади, українські військові під час наступальних дій під Бахмутом створили плацдарм для подальшої деокупації.

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