Танк Т-72 і дві гаубиці: Череватий про знищену російську техніку біля Лиману та Куп’янська

Українські військові на Лиманському та Куп’янському напрямках підбили ворожий танк Т-72 та ліквідували майже 40 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого .

"625 разів ворог обстріляв наші позиції на Лиманському та Куп’янському напрямках з артилерії різних калібрів. Також росіяни здійснили 16 авіанальотів", - повідомив Череватий.

За його словами, під час чотирьох боєзіткнень було ліквідовано 39 окупантів, ще 93 поранено.

"Крім того, там підбито достатньо техніки противника – танк Т-72, БТР-80, БМП, чотири самохідних артилерійських установки, дві гаубиці, два безпілотники і збито протирадарну ракету", - додав речник Східного угруповання військ ЗСУ.