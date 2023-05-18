Танк Т-72 і дві гаубиці: Череватий про знищену російську техніку біля Лиману та Куп’янська
Українські військові на Лиманському та Куп’янському напрямках підбили ворожий танк Т-72 та ліквідували майже 40 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого.
"625 разів ворог обстріляв наші позиції на Лиманському та Куп’янському напрямках з артилерії різних калібрів. Також росіяни здійснили 16 авіанальотів", - повідомив Череватий.
За його словами, під час чотирьох боєзіткнень було ліквідовано 39 окупантів, ще 93 поранено.
"Крім того, там підбито достатньо техніки противника – танк Т-72, БТР-80, БМП, чотири самохідних артилерійських установки, дві гаубиці, два безпілотники і збито протирадарну ракету", - додав речник Східного угруповання військ ЗСУ.
Нагадаємо, що українські військові чисельністю від 3000 до 5000 осіб проходили підготовку у Швеції. Солдати навчалися на танках Stridsvagn 122 та БМП CV90.
Українські бійці показали, як знищили чергову бойову машину піхоти російських окупантів. Ворожу ціль вразили з одного пострілу.
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