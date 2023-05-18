ua ru
Чт, 18 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Танк Т-72 і дві гаубиці: Череватий про знищену російську техніку біля Лиману та Куп’янська

Новость на русском →
Четвер 18 травня 2023 16:50
Танк Т-72 і дві гаубиці: Череватий про знищену російську техніку біля Лиману та Куп’янська Фото: Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ ЗСУ (facebook com sergij cerevatij)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові на Лиманському та Куп’янському напрямках підбили ворожий танк Т-72 та ліквідували майже 40 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого.

"625 разів ворог обстріляв наші позиції на Лиманському та Куп’янському напрямках з артилерії різних калібрів. Також росіяни здійснили 16 авіанальотів", - повідомив Череватий.

За його словами, під час чотирьох боєзіткнень було ліквідовано 39 окупантів, ще 93 поранено.

"Крім того, там підбито достатньо техніки противника – танк Т-72, БТР-80, БМП, чотири самохідних артилерійських установки, дві гаубиці, два безпілотники і збито протирадарну ракету", - додав речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Нагадаємо, що українські військові чисельністю від 3000 до 5000 осіб проходили підготовку у Швеції. Солдати навчалися на танках Stridsvagn 122 та БМП CV90.

Українські бійці показали, як знищили чергову бойову машину піхоти російських окупантів. Ворожу ціль вразили з одного пострілу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація харков Луганськ Збройні сили України Війна в Україні Купянск
NEWS
У Повітряних силах уточнили результати нічної ракетної атаки: де були влучання
У Повітряних силах уточнили результати нічної ракетної атаки: де були влучання
DAILY
Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу