Ситуація на фронті сьогодні 18 травня

У Донецькій області відбулось 17 бойових зіткнень, а українські військові атакували сім станцій радіоелектронної боротьби окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ .

Російські обстріли

Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну, попри значні втрати. Ворог продовжує нехтувати міжнародним гуманітарним правом, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.

Протягом доби противник завдав 36 ракетних та 23 авіаційних ударів, а також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на фронтах

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, найгарячіші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Протягом цієї доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Бояро-Лежачі, Павлівка, Басівка, Миропілля Сумської області, а також Стариця, Синельникове, Огірцеве, Гатище, Нестерне, Бударки в Харківській області.

На Куп’янському напрямку протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам'янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут.

Також противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське.

Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник провів наступальні дії у напрямку Сєверного, успіху не мав. Протягом доби завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки.

Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони вкотре відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

Разом з тим, ворог продовжує знищувати населені пункти вздовж лінії зіткнення, здійснив артилерійські обстріли Красногорівки, Мар’їнки та Побєди Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів поблизу населених пунктів Золота Нива та Велика Новосілка.

Обстріляв, зокрема, Вугледар, Пречистівку, Новоукраїнку та Шахтарське.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Новопіль Донецької області та здійснив артобстріли населених пунктів.

Серед них - Бурлацьке, Донецької області; Ольгівське, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське та Плавні Запорізької області, а також місто Херсон.

Надзвичайні події

Російські загарбники продовжують чинити тиск на місцеве населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області, зокрема Генічеського району. Так, погрожуючи депортацією, окупанти змушують громадян України отримувати російські паспорти.

До окремих населених пунктів Каховського району прибула жива сила противника. Загарбники розміщуються не лише у вільні будинки, а й заселяються в оселі де наразі проживають мирні мешканці. Людям, які обурюються, погрожують виселенням.

Останнім часом противник посилив контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Херсонському районі. На дорогах між населеними пунктами значно збільшилась кількість блокпостів, проводяться прискіпливі перевірки транспортних засобів, документів, особлива увага приділяється вмісту телефонів.

Втрати ворога

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника

Протягом цієї доби нашими захисниками було знищено 21 крилату ракету та 7 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, 7 станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію окупантів.