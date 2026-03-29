Підпал заводу української компанії в Чехії: затримали вже четвертого підозрюваного

В Чехії затримали ще одного підозрюваного у справі про підпал заводу компанії LPP Holding, де виготовляли обладнання для України. Загалом вже затримано четверо підозрюваних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
Як офіційно прокоментували затримання у чеській поліції, затриманий - громадянин Чехії. Його наразі залишили під вартою за клопотанням прокуратури. Вважається, що це не останнє затримання, оскільки можуть бути ще спільники.
До цього 24 березня суд в місті Пардубіце, де знаходиться атакований завод, заарештував ще двох підозрюваних - чоловіка та жінку, повідомили чеські ЗМІ. Третього підозрюваного затримали у Словаччині. Усім їм висунуто обвинувачення в терористичному нападі та участі в терористичній групі.
Розслідування показало, що акаунти так званого "угруповання" The Earthquake Faction, яке взяло відповідальність за підпал, були створені за день до теракту. Тобто антиізраїльські гасла можуть бути лише прикриттям.
Саме тому влада Чехії зараз розслідує наявність можливого російського сліду в підпалі. Тим паче, що постраждалий холдинг ніколи не співпрацював з Ізраїлем, натомість виготовляє продукцію для України.
Нагадаємо, 20 березня стало відомо, що в Чехії сталася пожежа на важливому оборонному підприємстві - заводі у чеському місті Пардубіце. Інцидент відразу почали розслідувати, як теракт.
21 березня чеські ЗМІ написали, що на заводі нібито виробляли дрони для України. Було підтверджено, що поліція кваліфікувала інцидент як теракт. Відповідальність за підпал взяла на себе раніше нікому не відома група The Earthquake Faction.
Вже 22 березня з'ясувалося, що пожежа на підприємстві пошкодила потужності виробника українських тепловізорів Archer. У заяві CEO Archer Олександра Яременка, з усім тим, сказано, що диверсія не зупинить роботу компанії.