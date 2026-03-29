Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Поджог завода украинской компании в Чехии: задержали уже четвертого подозреваемого

22:54 29.03.2026 Вс
2 мин
Чехия считает, что антиизраильские лозунги, под которыми совершили поджог - прикрытие для теракта в интересах РФ
aimg Антон Корж
Иллюстративное фото: полиция считает, что подозреваемых будет больше (Вооруженные силы Украины)

В Чехии задержали еще одного подозреваемого по делу о поджоге завода компании LPP Holding, где изготавливали оборудование для Украины. Всего уже задержаны четверо подозреваемых.

Как официально прокомментировали задержание в чешской полиции, задержанный - гражданин Чехии. Его пока оставили под стражей по ходатайству прокуратуры. Считается, что это не последнее задержание, поскольку могут быть еще сообщники.

До этого 24 марта суд в городе Пардубице, где находится атакованный завод, арестовал еще двух подозреваемых - мужчину и женщину, сообщили чешские СМИ. Третьего подозреваемого задержали в Словакии. Всем им предъявлено обвинение в террористическом нападении и участии в террористической группе.

Расследование показало, что аккаунты так называемой "группировки" The Earthquake Faction, которая взяла ответственность за поджог, были созданы за день до теракта. То есть антиизраильские лозунги могут быть лишь прикрытием.

Именно поэтому власти Чехии сейчас расследуют наличие возможного российского следа в поджоге. Тем более, что пострадавший холдинг никогда не сотрудничал с Израилем, зато производит продукцию для Украины.

Поджог завода в Пардубице: детали

Напомним, 20 марта стало известно, что в Чехии произошел пожар на важном оборонном предприятии - заводе в чешском городе Пардубице. Инцидент сразу начали расследовать, как теракт.

21 марта чешские СМИ написали, что на заводе якобы производили дроны для Украины. Было подтверждено, что полиция квалифицировала инцидент как теракт. Ответственность за поджог взяла на себя ранее никому не известная группа The Earthquake Faction.

Уже 22 марта выяснилось, что пожар на предприятии повредил мощности производителя украинских тепловизоров Archer. В заявлении CEO Archer Александра Яременко, тем не менее, сказано, что диверсия не остановит работу компании.

