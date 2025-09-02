Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою провину та заявив про помсту

Підозрюваний у справі про вбивство політика Андрія Парубія публічно визнав свою провину. За його словами, злочин був скоєний як "особиста помста українській владі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Він заявив, що після винесення вироку хоче просити про обмін на військовополонених, щоб отримати можливість знайти тіло свого сина, який зник безвісти на війні.
"Це помста особисто українській владі. Все, що я хочу, щоби якнайскоріше зробили вирок. Так, я визнаю, я його вбив, і хочу проситися, щоби мене обміняли на військовополонених, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина", - сказав він.
Щодо вибору жертви, підозрюваний зазначив, що Парубій "був поруч". При цьому він натякнув, що у випадку інших обставин його жертвою міг стати і експрезидент Петро Порошенко: "Якби я жив у Вінниці, то був би Петя".
Водночас чоловік заперечив інформацію, поширену в медіа, про начебто шантаж з боку російських спецслужб, які нібито використовували тему зниклого сина. За його словами, це неправда.
Андрій Парубій, колишній спікер Верховної Ради та активний учасник Євромайдану, був убитий вдень 31 серпня у Львові.
Напад стався вдень на вулиці Єфремова: чоловік зробив вісім пострілів у політика, переконався в його смерті та втік на електросамокаті.
Сьогодні, 2 вересня, у Львові проходить церемонія прощання з колишнім спікером Верховної Ради, народним депутатом від "Європейської Солідарності" та громадським діячем Андрієм Парубієм.
Поліція затримала підозрюваного через 36 годин після злочину на Хмельниччині. Ним виявився 52-річний львів’янин, якому оголошено підозру в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю.
За даними поліції, нападник ретельно планував злочин, стежив за Парубієм і підготував детальний маршрут втечі.
Як повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов, у правоохоронців є підстави вважати, що вбивство могло бути замовленим, зокрема з боку Росії. Водночас остаточні мотиви стрілка визначатимуть після проведення необхідних слідчих дій.
Тим часом сьогодні у Галицькому районному суді міста Львова розпочалось засідання з обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві народного депутата.
