Похорон Андрія Парубія: як відбувається прощання з нардепом у Львові
У Львові сьогодні, 2 вересня, проходить церемонія прощання з колишнім спікером Верховної Ради, народним депутатом від "Європейської Солідарності" та громадським діячем Андрієм Парубієм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію "Суспільного".
Як відбувається церемонія
Чин похорону розпочався о 12:00 в Архикатедральному соборі святого Юра. На території храму люди почали збиратися ще задовго до початку служби. Віддати шану політику прийшли рідні, колеги, однопартійці, друзі та сотні львів’ян.
На церемонію прибув також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
О 13:30 на площі Ринок стартує загальноміська церемонія прощання, після чого політика поховають на Личаківському кладовищі.
Попрощатися із Андрієм Парубієм прийшли сотні львів'ян (фото: Telegram-канал "Говорить Великий Львів")
Раніше РБК-Україна писало, що у понеділок, 1 вересня, відбулася Велика заупокійна служба за Андрієм Парубієм у соборі Святого Юра у Львові. Сотні людей прийшли попрощатися з політиком. Також прийшов віддати шану загиблому мер Києва Віталій Кличко.
Вбивство Андрія Парубія
Нагадаємо, колишнього голову Верховної Ради та народного депутата Андрія Парубія застрелили вдень 30 серпня у Львові. Зловмисник, переодягнений у форму кур’єра, здійснив кілька пострілів у політика та втік.
Вже наступного дня правоохоронці затримали підозрюваного у Хмельницькій області. Ним виявився 52-річний мешканець Львова. У МВС заявили, що слідство розглядає російський слід у цьому злочині. 2 вересня суд обиратиме запобіжний захід підозрюваному.
