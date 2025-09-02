Похорон Андрія Парубія: як відбувається прощання з нардепом у Львові

У Львові сьогодні, 2 вересня, проходить церемонія прощання з колишнім спікером Верховної Ради, народним депутатом від "Європейської Солідарності" та громадським діячем Андрієм Парубієм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію "Суспільного".

О 13:30 на площі Ринок стартує загальноміська церемонія прощання, після чого політика поховають на Личаківському кладовищі.

На церемонію прибув також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Чин похорону розпочався о 12:00 в Архикатедральному соборі святого Юра. На території храму люди почали збиратися ще задовго до початку служби. Віддати шану політику прийшли рідні, колеги, однопартійці, друзі та сотні львів’ян.

Раніше РБК-Україна писало, що у понеділок, 1 вересня, відбулася Велика заупокійна служба за Андрієм Парубієм у соборі Святого Юра у Львові. Сотні людей прийшли попрощатися з політиком. Також прийшов віддати шану загиблому мер Києва Віталій Кличко.

Вбивство Андрія Парубія

Нагадаємо, колишнього голову Верховної Ради та народного депутата Андрія Парубія застрелили вдень 30 серпня у Львові. Зловмисник, переодягнений у форму кур’єра, здійснив кілька пострілів у політика та втік.

Вже наступного дня правоохоронці затримали підозрюваного у Хмельницькій області. Ним виявився 52-річний мешканець Львова. У МВС заявили, що слідство розглядає російський слід у цьому злочині. 2 вересня суд обиратиме запобіжний захід підозрюваному.

