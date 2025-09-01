Поліція не виключає російський слід у вбивстві Парубія: Це могло бути замовлення РФ

Нацполіція не виключає російський слід у вбивстві політика Андрія Парубія. За однією з версії, вбивство могло бути замовлене Російською Федерацією.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив заступник голови Нацполіції та начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов на брифінгу.

"Але сьогодні можемо сказати, що особа мала намір на вбивство. Ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення Російської Федерації", - заявив Нєбитов.

За його словами, правоохоронці опрацьовують усі можливі мотиви та не відкидають жодної з версій. Слідчо-оперативні групи працюють по окремих версіях.

Вбивство Андрія Парубія у Львові

Андрій Парубій, колишній спікер Верховної Ради та активний учасник Євромайдану, був убитий вдень 31 серпня у Львові.

Напад стався в обідню пору на вулиці Єфремова, коли невідомий, замаскований під кур’єра, здійснив вісім пострілів і переконався, що політик загинув на місці, перш ніж втекти на електросамокаті.

Поліція затримала підозрюваного через 36 годин після злочину на Хмельниччині. Ним виявився 52-річний львів’янин, якому оголошено підозру в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю.

За словами правоохоронців, нападник ретельно планував злочин, стежив за Парубієм і підготував детальний маршрут втечі.

Сьогодні поліція показала перші фото затриманого.

Андрій Парубій був відомий своєю проукраїнською позицією, участю в Революції Гідності та активною діяльністю в політичному житті країни. Його смерть стала однією з найбільш резонансних подій в Україні за останній час.

