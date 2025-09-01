ua en ru
Пн, 01 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Поліція не виключає російський слід у вбивстві Парубія: Це могло бути замовлення РФ

Понеділок 01 вересня 2025 12:50
UA EN RU
Поліція не виключає російський слід у вбивстві Парубія: Це могло бути замовлення РФ Фото: поліція не виключає російський слід у вбивстві Андрія Парубія (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Нацполіція не виключає російський слід у вбивстві політика Андрія Парубія. За однією з версії, вбивство могло бути замовлене Російською Федерацією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник голови Нацполіції та начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов на брифінгу.

За його словами, правоохоронці опрацьовують усі можливі мотиви та не відкидають жодної з версій. Слідчо-оперативні групи працюють по окремих версіях.

"Але сьогодні можемо сказати, що особа мала намір на вбивство. Ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення Російської Федерації", - заявив Нєбитов.

Вбивство Андрія Парубія у Львові

Андрій Парубій, колишній спікер Верховної Ради та активний учасник Євромайдану, був убитий вдень 31 серпня у Львові.

Напад стався в обідню пору на вулиці Єфремова, коли невідомий, замаскований під кур’єра, здійснив вісім пострілів і переконався, що політик загинув на місці, перш ніж втекти на електросамокаті.

Поліція затримала підозрюваного через 36 годин після злочину на Хмельниччині. Ним виявився 52-річний львів’янин, якому оголошено підозру в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю.

За словами правоохоронців, нападник ретельно планував злочин, стежив за Парубієм і підготував детальний маршрут втечі.

Сьогодні поліція показала перші фото затриманого.

Андрій Парубій був відомий своєю проукраїнською позицією, участю в Революції Гідності та активною діяльністю в політичному житті країни. Його смерть стала однією з найбільш резонансних подій в Україні за останній час.

Детальніше про те як Парубій розпочав політичну кар'єру – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Чи пов'язані вбивства Парубія і Ірини Фаріон - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Парубій
Новини
Вбивство Андрія Парубія: затриманий отримав підозру за двома статтями
Вбивство Андрія Парубія: затриманий отримав підозру за двома статтями
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим