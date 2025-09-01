Вбивство Андрія Парубія: затриманий отримав підозру за двома статтями

Затриманому 52-річному львів’янину повідомлено про підозру у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія. З чоловіком тривають слідчі дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Попередньо, нападник був переодягнений у кур’єра, після пострілів він переконався, що політик загинув. Після цього підозрюваний втік. В місті оголосили спецоперацію "Сирена".

Нагадаємо, 30 серпня підозрюваний у Львові здійснив вісім пострілів у народного депутата Андрія Парубія, внаслідок чого політик загинув на місці.

Готується клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Наразі з підозрюваним тривають слідчі дії. Тривають обшуки за місцями його проживання і перебування.

Дії підозрюваного кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Підозру підписав керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет. За його словами, "підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою особою вбивства народного депутата".

31 серпня, місце перебування підозрюваного було встановлено. Його затримали на території Хмельницької області. Він дав перші показання.

За даними слідства, напад був заздалегідь спланований: зловмисник стежив за маршрутом політика та готував план втечі. Правоохоронці заявили про "російський слід" у цій справі.

Додамо, що прощання з Андрієм Парубієм відбудеться 1 вересня у Соборі святого Юра у Львові, а похорон - 2 вересня на Личаківському кладовищі.

Більше про про розслідування справи та що відомо на цю мить - читайте у окремому матеріалі РБК-Україна.