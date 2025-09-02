Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину и заявил о мести

Он заявил, что после вынесения приговора хочет просить об обмене на военнопленных, чтобы получить возможность найти тело своего сына, который пропал без вести на войне.

"Это месть лично украинской власти. Все, что я хочу, чтобы как можно скорее вынесли приговор. Да, я признаю, я его убил, и хочу проситься, чтобы меня обменяли на военнопленных, чтобы я мог поехать и найти тело своего сына", - сказал он.

Относительно выбора жертвы, подозреваемый отметил, что Парубий "был рядом". При этом он намекнул, что в случае других обстоятельств его жертвой мог стать и экс-президент Петр Порошенко: "Если бы я жил в Виннице, то был бы Петя".

В то же время мужчина опроверг информацию, распространенную в медиа, о якобы шантаже со стороны российских спецслужб, которые якобы использовали тему пропавшего сына. По его словам, это неправда.