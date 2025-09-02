Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою провину та заявив про помсту

Підозрюваний у справі про вбивство політика Андрія Парубія публічно визнав свою провину. За його словами, злочин був скоєний як "особиста помста українській владі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Він заявив, що після винесення вироку хоче просити про обмін на військовополонених, щоб отримати можливість знайти тіло свого сина, який зник безвісти на війні.

"Це помста особисто українській владі. Все, що я хочу, щоби якнайскоріше зробили вирок. Так, я визнаю, я його вбив, і хочу проситися, щоби мене обміняли на військовополонених, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина", - сказав він.

Щодо вибору жертви, підозрюваний зазначив, що Парубій "був поруч". При цьому він натякнув, що у випадку інших обставин його жертвою міг стати і експрезидент Петро Порошенко: "Якби я жив у Вінниці, то був би Петя".

Водночас чоловік заперечив інформацію, поширену в медіа, про начебто шантаж з боку російських спецслужб, які нібито використовували тему зниклого сина. За його словами, це неправда.