Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину и заявил о мести
Подозреваемый по делу об убийстве политика Андрея Парубия публично признал свою вину. По его словам, преступление было совершено как "личная месть украинской власти".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.
Он заявил, что после вынесения приговора хочет просить об обмене на военнопленных, чтобы получить возможность найти тело своего сына, который пропал без вести на войне.
"Это месть лично украинской власти. Все, что я хочу, чтобы как можно скорее вынесли приговор. Да, я признаю, я его убил, и хочу проситься, чтобы меня обменяли на военнопленных, чтобы я мог поехать и найти тело своего сына", - сказал он.
Относительно выбора жертвы, подозреваемый отметил, что Парубий "был рядом". При этом он намекнул, что в случае других обстоятельств его жертвой мог стать и экс-президент Петр Порошенко: "Если бы я жил в Виннице, то был бы Петя".
В то же время мужчина опроверг информацию, распространенную в медиа, о якобы шантаже со стороны российских спецслужб, которые якобы использовали тему пропавшего сына. По его словам, это неправда.
Убийство Андрея Парубия во Львове
Андрей Парубий, бывший спикер Верховной Рады и активный участник Евромайдана, был убит днем 31 августа во Львове.
Нападение произошло днем на улице Ефремова: мужчина сделал восемь выстрелов в политика, убедился в его смерти и скрылся на электросамокате.
Сегодня, 2 сентября, во Львове проходит церемония прощания с бывшим спикером Верховной Рады, народным депутатом от "Европейской Солидарности" и общественным деятелем Андреем Парубием.
Что известно о нападавшем
Полиция задержала подозреваемого через 36 часов после преступления в Хмельницкой области. Им оказался 52-летний львовянин, которому объявлено подозрение в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.
По данным полиции, нападавший тщательно планировал преступление, следил за Парубием и подготовил детальный маршрут побега.
Как сообщил заместитель главы Национальной полиции Андрей Небытов, у правоохранителей есть основания полагать, что убийство могло быть заказным, в том числе со стороны России. В то же время окончательные мотивы стрелка будут определять после проведения необходимых следственных действий.
Между тем сегодня в Галицком районном суде города Львова началось заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в убийстве народного депутата.
