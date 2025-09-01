ua en ru
Підозрюваний мав "певні обставини" для вбивства Парубія, - поліція

Понеділок 01 вересня 2025 12:29

Підозрюваний мав "певні обставини" для вбивства Парубія, - поліція Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Підозрюваний у вбивстві колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія мав мотив, який поліція відмовляється назвати.

Про це сказав заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Він зі Львова. Місцевий житель, який проживав тут у Львові. І мав певні обставини, за яких вчинив це вбивство", - заявив Нєбитов.

Водночас начальник кримінальної поліції заявив, що не хоче давати деталі - "чому, який мотив був"

"Для нас це важливо. Тому що і СБУ каже, і Нацполіція, яка розслідує цю справу, і звичайно Офіс генерального прокурора каже про те, що нам треба відпрацювати дуже багато деталей, які для нас дуже важливі", - додав Нєбитов.

Вбивство Парубія

Нагадаємо, 30 серпня у Львові здійснили вісім пострілів у Парубія, внаслідок чого політик загинув на місці. Нападник був переодягнений у кур’єра.

У Хмельницькій області 31 серпня був затриманий 52-річний львів’янин, якого підозрюють у вбивстві.

У прокуратурі заявили, що "підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою особою вбивства народного депутата".

Дії підозрюваного кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

