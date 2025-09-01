Підозрюваний мав "певні обставини" для вбивства Парубія, - поліція

Про це сказав заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Він зі Львова. Місцевий житель, який проживав тут у Львові. І мав певні обставини, за яких вчинив це вбивство", - заявив Нєбитов.

Водночас начальник кримінальної поліції заявив, що не хоче давати деталі - "чому, який мотив був"

"Для нас це важливо. Тому що і СБУ каже, і Нацполіція, яка розслідує цю справу, і звичайно Офіс генерального прокурора каже про те, що нам треба відпрацювати дуже багато деталей, які для нас дуже важливі", - додав Нєбитов.