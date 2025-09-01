ua en ru
Пн, 01 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Подозреваемый имел "определенные обстоятельства" для убийства Парубия, - полиция

Украина, Понедельник 01 сентября 2025 12:29
UA EN RU
Подозреваемый имел "определенные обстоятельства" для убийства Парубия, - полиция Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Подозреваемый в убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия имел мотив, который полиция отказывается назвать.

Об этом сказал заместитель главы Нацполиции - начальник криминальной полиции Андрей Небытов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Он из Львова. Местный житель, который проживал здесь во Львове. И имел определенные обстоятельства, при которых совершил это убийство", - заявил Небытов.

В то же время начальник криминальной полиции заявил, что не хочет давать детали - "почему, какой мотив был"

"Для нас это важно. Потому что и СБУ говорит, и Нацполиция, которая расследует это дело, и конечно Офис генерального прокурора говорит о том, что нам надо отработать очень много деталей, которые для нас очень важны", - добавил Небытов.

Убийство Парубия

Напомним, 30 августа во Львове осуществили восемь выстрелов в Парубия, в результате чего политик погиб на месте. Нападавший был переодет в курьера.

В Хмельницкой области 31 августа был задержан 52-летний львовянин, которого подозревают в убийстве.

В прокуратуре заявили, что "подозрение основывается на объективных доказательствах, указывающих на совершение задержанным лицом убийства народного депутата".

Действия подозреваемого квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Парубий Национальная полиция Верховная рада
Новости
Убийство Андрея Парубия: задержанный получил подозрение по двум статьям
Убийство Андрея Парубия: задержанный получил подозрение по двум статьям
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим