Подозреваемый имел "определенные обстоятельства" для убийства Парубия, - полиция
Подозреваемый в убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия имел мотив, который полиция отказывается назвать.
Об этом сказал заместитель главы Нацполиции - начальник криминальной полиции Андрей Небытов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Он из Львова. Местный житель, который проживал здесь во Львове. И имел определенные обстоятельства, при которых совершил это убийство", - заявил Небытов.
В то же время начальник криминальной полиции заявил, что не хочет давать детали - "почему, какой мотив был"
"Для нас это важно. Потому что и СБУ говорит, и Нацполиция, которая расследует это дело, и конечно Офис генерального прокурора говорит о том, что нам надо отработать очень много деталей, которые для нас очень важны", - добавил Небытов.
Убийство Парубия
Напомним, 30 августа во Львове осуществили восемь выстрелов в Парубия, в результате чего политик погиб на месте. Нападавший был переодет в курьера.
В Хмельницкой области 31 августа был задержан 52-летний львовянин, которого подозревают в убийстве.
В прокуратуре заявили, что "подозрение основывается на объективных доказательствах, указывающих на совершение задержанным лицом убийства народного депутата".
Действия подозреваемого квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).