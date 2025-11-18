ua en ru
Подозреваемые в подрыве железной дороги в Польше являются украинцами, - Туск

Вторник 18 ноября 2025 14:56
Фото: Дональд Туск (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Польские правоохранительные органы установили лиц, причастных к недавним актам диверсии на железной дороге.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PolskieRadio24.

По его словам, речь идет о гражданах Украины, которые действовали в интересах российских спецслужб.

"Интенсивная работа служб позволила установить лиц, ответственных за диверсию на железной дороге. Это граждане Украины, которые сотрудничают с Россией", - заявил Туск.

Глава правительства также уточнил информацию относительно одного из этих лиц: "Один из подозреваемых нами - это гражданин Украины, осужденный судом во Львове в мае этого года. Осужденный за диверсии на территории Украины, находится в Беларуси".

Польские власти продолжают расследование, изучая мотивы и возможные каналы координации действий диверсантов с российскими структурами.

Диверсии в Польше

Ранее сообщалось, что в Польше обнаружили поврежденный участок железнодорожного пути на ключевом маршруте к границе с Украиной. Машинист заметил дефект возле станции PKP Mika в районе Жичина, что в Гарволинском уезде Мазовецкого воеводства.

Премьер Дональд Туск подтвердил, что пути на направлении Варшава-Люблин, по которому проходит помощь для Украины, были повреждены из-за взрыва. В "Укрзализныце" отметили, что, по данным польских служб, на месте сработало взрывное устройство, которое разрушило инфраструктуру.

По словам министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, польские военные дополнительно проверят еще около 120 км железнодорожных путей, ведущих к украинской границе. Тем временем следствие установило личность покупателя двух SIM-карт, которые использовались для подрыва пути на перегоне Варшава-Люблин.

Все указывает на то, что российские спецслужбы причастны к организации взрывов на польской железной дороге, через которую транспортировалась помощь от союзников в Украину.

