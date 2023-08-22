У Підмосков'ї в РФ сталася сильна пожежа на будівельному ринку

У РФ у міському окрузі Істра у Підмосков'ї сталася пожежа на будівельному складі увечері 22 серпня. Загальна площа займання становила близько 675 квадратних метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МНС Росії.

Зазначається, що на місці події зі складу відомства працюють 50 осіб та 15 одиниць техніки.

Що стало причиною займання - поки що залишається невідомим.

Даних про можливих постраждалих внаслідок вогняної НП немає.

"У міському окрузі Істра горить будівельний ринок. Площа пожежі 675 кв.м. Загалом на місці працюють 50 осіб та 15 одиниць техніки. Гасіння триває", - йдеться у повідомленні.

Також у мережі було опубліковано кадри пожежі.

Пожежі та вибухи в Росії

Нагадаємо, останнім часом на території РФ почастішали вибухи та пожежі.

Так, наприклад, учора, 21 серпня, у підмосковному Ногінську спалахнула масштабна пожежа на складі з лакофарбовими матеріалами.

За день до цього, 20 серпня, масштабна пожежа також спалахнула у російському Підмосков'ї - тоді спалахнув склад із товарами.

Додамо також, що днями Міноборони РФ заявило про атаку на військовий аеродром "Сольці" у Новгородській області.

Крім того, вночі 20 серпня в російському Курську пролунав вибух у районі вокзалу, окупанти заявили про атаку дронів.