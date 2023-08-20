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У Підмосков'ї спалахнула пожежа на складі: фото, відео

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Подольськ, Неділя 20 серпня 2023 11:07
У Підмосков'ї спалахнула пожежа на складі: фото, відео Фото: у Підмосков'ї спалахнула пожежа на складі (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна пожежа спалахнула у російському Підмосков'ї у неділю, 20 серпня. Загорівся склад з товарами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Пожежа спалахнула на складі магазину Ozon у місті Подольськ неподалік від Москви. Вогонь охопив 375 квадратних метрів території.

Загоряння виникло в середині складу, туди не можуть дістатися пожежники. Рятувальники присвоїли пожежі третій ранг, на місці інциденту працює вертоліт. Всіх співробітників складу евакуювали.

За даними ЗМІ, на складі палають замовлення росіян.

Інциденти в РФ

Нагадаємо, останнім часом на території Росії почастішали вибухи та пожежі. Вчора Міноборони РФ заявило про атаку на військовий аеродром "Сольці" у Новгородській області.

Вночі 20 серпня у російському Курську пролунав вибух у районі вокзалу, окупанти заявили про атаку дронів. Сьогодні росіяни поскаржилися на "атаку дронів" у Ростовській області.

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Пожежа Російська Федерація
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