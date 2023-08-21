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Під Москвою масштабна пожежа, горить склад з лакофарбовими матеріалами

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Московська область, Росія, Понеділок 21 серпня 2023 11:10
Під Москвою масштабна пожежа, горить склад з лакофарбовими матеріалами Фото: під Москвою масштабна пожежа, горить склад з лакофарбовими матеріалами (скриншот з відео)
Автор: Тетяна Степанова

У підмосковному Ногінську спалахнула масштабна пожежа на складі з лакофарбовими матеріалами у понеділок, 21 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Як повідомляється, вогонь охопив площу у три тисячі квадратних метрів. Для ліквідації пожежі залучили близько 130 рятувальників, а також авіацію.

Щодо жертв наразі інформації немає.

Вибухи та пожежі в Росії

Нагадаємо, останнім часом на території Росії почастішали вибухи та пожежі. Так, масштабна пожежа спалахнула у російському Підмосков'ї у неділю, 20 серпня. Загорівся склад з товарами.

Також Міноборони РФ заявило про атаку на військовий аеродром "Сольці" у Новгородській області.

Вночі 20 серпня у російському Курську пролунав вибух у районі вокзалу, окупанти заявили про атаку дронів.

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