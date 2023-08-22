ua en ru
Ср, 23 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Подмосковье в РФ произошел сильный пожар на строительном рынке

Московская область, РФ, Вторник 22 августа 2023 23:36
UA EN RU
В Подмосковье в РФ произошел сильный пожар на строительном рынке Фото: в российском Подмосковье произошел пожар (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В РФ в городском округе Истра в Подмосковье произошел пожар на строительном складе вечером 22 августа. Общая площадь возгорания составила около 675 квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МЧС России.

Отмечается, что на месте происшествия из состава ведомства работают 50 человек и 15 единиц техники.

Что стало причиной возгорания - пока остается неизвестным.

Данных о возможных пострадавших в результате огненного ЧП нет.

"В городском округе Истра горит строительный рынок. Площадь пожара 675 кв.м. Всего на месте работают 50 человек и 15 единиц техники. Тушение продолжается", - говорится в сообщении..

Также в сети были опубликованы кадры пожара.

Пожары и взрывы в России

Напомним, в последнее время на территории РФ участились взрывы и пожары.

Так, к примеру, вчера, 21 августа, в подмосковном Ногинске вспыхнул масштабный пожар на складе с лакокрасочными материалами.

За день до этого, 20 августа, масштабный пожар также вспыхнул в российском Подмосковье - тогда загорелся склад с товарами.

Добавим также, что на днях Минобороны РФ заявило об атаке на военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области.

Кроме того, ночью 20 августа в российском Курске раздался взрыв в районе вокзала, оккупанты заявили об атаке дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Пожар Подмосковье
NEWS
Крым будем освобождать, скорее всего, военным путем, - Данилов
Крым будем освобождать, скорее всего, военным путем, - Данилов
DAILY
Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям