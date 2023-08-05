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Завітала карма? У двох областях РФ повідомляють про "роботу ППО"

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Тула, Субота 05 серпня 2023 19:59
Завітала карма? У двох областях РФ повідомляють про "роботу ППО" Фото: в Росії пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Тульській та Калузькій областях Російської Федерації пролунали вибухи. Попередня версія, як завжди, робота ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

За даними російського Telegram-каналу SHOT, жителі Тульської області повідомили про звуки вибухів у регіоні.

"Гучні хлопки чули жителі Олексинського району. Офіційної інформації про те, що трапилося, не надходило", - йшлось в повідомленні.

Водночас, за даними Mash, вибухи також були й в небі над Калузькою областю РФ.

За словами очевидців, вибухи пролунали близько 19:20.

"Попередньо, відпрацювала ППО", - додали в росЗМІ.

Вибухи та пожежі в Росії

Нагадаємо, останні кілька місяців у різних областях РФ дедалі частіше лунають вибухи та починаються пожежі. Зазвичай влада скаржиться на обстріли або атаки дронів, при цьому в усьому звинувачує Україну.

Так, у середині минулого місяця в місті Курчатів Курської області пролунав вибух, тоді, 14 липня, розповідали про падіння уламків невідомого безпілотника приблизно за сотню метрів від будівлі місцевого управління ФСБ.

Тієї ж ночі, 14 липня, повідомлялося про вибух у Воронежі в РФ нібито через БПЛА і роботу протиповітряної оборони.

А за кілька днів до цього повідомлялося, що у Москві прогриміли кілька потужних вибухів, де нібито могли працювати системи протиповітряної оборони.

Перед цим у російському Краснодарському краї стався вибух поблизу військового аеродрому. Розмір воронки, що утворилася за 200 метрів від території об'єкта, становить 10 метрів у діаметрі та близько 4 метрів завглибшки.

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