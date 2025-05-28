У Підмосков'ї лунали вибухи, у столиці РФ заявили про "відбиття" атаки дронів

За словами мера країни-агресора, силами та засобами ППО начебто вже було ліквідовано дванадцять БПЛА, які "летіли на Москву".

Так, спочатку він розповів про збиття 4-х дронів, потім ще 2-х, потім також розповів про наступні два збиття, а згодом ще двічі - по одному безпілотнику.

"ППО Міноборони продовжує відбивати атаки ворожих безпілотників. Знищено два БПЛА, які летіли на Москву", - йдеться в публікації Собяніна в мережі станом на 01:18.

Крім того, у кожному дописі про "відбиття" дронової атаки він розповідав, що "на місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб".

Вибухи у Підмосков'ї

Разом з тим росмедіа пишуть про "гучні вибухи", які було чути у Подольську та Троїцьку в Московській області.

Крім того, в мережі були оприлюднені кадри про таку нічну "бавовну" у Підмосков'ї, де ведеться робота ППО.

Як пише Telegram-канал Baza, мешканці підмосковного Раменського також заявили про вибухи нібито на тлі дронової атаки.

Закриття аеропортів

Також варто зазначити, що майже опівночі стало відомо, що у підмосковному аеропорту "Домодєдово" запровадили план "Килим". Так, у "Росавіації" заявили про введення там обмежень на посадку та виліт рейсів начебто для уникнення загроз.

Пізніше аналогічні обмежувальні заходи запровадити також в аеропортах "Внуково" та "Жуковський".