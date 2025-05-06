План "Килим" і вибухи в Москві: Росію атакували понад 100 дронів, є руйнування (відео)
У ніч на вівторок, 6 травня, сотня невідомих дронів атакувала територію Російської Федерації. Вибухи лунали у Москві та Підмосков'ї, а також чотирьох областях РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telergam-канали та російське Міноборони.
Мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що у Москві та Підмосков'ї працювала ППО через атаку дронів. За його словами, уламки одного з БПЛА потрапили в житловий будинок на Каширському шосе в Москві.
Також в регіоні оголошувався план "Килим" - його росіяни вводять для аеропортів під час повітряних загроз. Цей план передбачає заборону на приймання та відправку рейсів на території летовища.
Щонайменше 10 літаків, що летіли до Москви з інших міст, було переспрямовано на посадку в аеропорти Нижнього Новгорода і Санкт-Петербурга.
Російське Міноборони вже заявило про успішну роботу ППО - 32 безпілотники було знищено над територією Брянської області, 22 - над Воронезькою, а 19 - над столичним регіоном. Також 10 БПЛА було збито над Пензенською областю, дев'ять над Калузькою, шість над Бєлгородською. Ще по два знищили над Липецькою та Самарською областями. І по одному безпілотнику над Володимирською, Курською та Ростовською областями.
Атаки дронів на Росію
Раніше ми писали про те, що у середині квітня у Росії заявляли, що дрони "масовано" атакували місто Курськ, у якому пролунали десятки вибухів та були пожежі.
Минулими вихідними у Росії зупинив роботу оборонний завод "Стріла" в Брянській області нібито через повітряну атаку. Дане підприємство працювало на російський військово-промисловий комплекс.
Також ми писали, що у Підмосков'ї у ніч проти 5 травня було чути вибухи. У Подольському міському окрузі працювала ППО через фіксацію безпілотників, які начебто рухалися у бік столиці країни-агресора.
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