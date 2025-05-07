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Москву та область атакують дрони: в регіоні лунають потужні вибухи

Москва, Середа 07 травня 2025 02:17
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Москву та область атакують дрони: в регіоні лунають потужні вибухи Фото: російську столицю та область атакують ударні дрони, виникли пожежі (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ударні безпілотники атакують Москву та Московську область. В регіоні фіксується збиття цілей та падіння уламків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна та місцеві пабліки.

"Силами ППО Міноборони відбито атаку семи безпілотників, що летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - заявив він.

Близько години тому аеропорт Шереметьєво було закрито через загрозу БпЛА. В Росавіації зазначили, що летовище не приймає та не відправляє авіарейси.

Місцеві пабліки оприлюднили кадри атаки і збиття цілей.

Дронові атаки по Росії

Останніми днями почастішали атаки ударними дронами по різних регіонах Росії.

В ніч на 6 травня ударні БпЛА атакували Москву, Підмосков'я і чотири регіони країни. В московських аеропортах оголошували план "Килим".

Вдень 6 травня також були виявлені безпілотники, що летіли вбік російської столиці.

А минулих вихідних БпЛА вдарили по заводу "Стріла" в Брянській області. Підприємство виготовляє продукцію для оборонно-промислового комплексу.

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