Москву та область атакують дрони: в регіоні лунають потужні вибухи
Ударні безпілотники атакують Москву та Московську область. В регіоні фіксується збиття цілей та падіння уламків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна та місцеві пабліки.
"Силами ППО Міноборони відбито атаку семи безпілотників, що летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - заявив він.
Близько години тому аеропорт Шереметьєво було закрито через загрозу БпЛА. В Росавіації зазначили, що летовище не приймає та не відправляє авіарейси.
Місцеві пабліки оприлюднили кадри атаки і збиття цілей.
Дронові атаки по Росії
Останніми днями почастішали атаки ударними дронами по різних регіонах Росії.
В ніч на 6 травня ударні БпЛА атакували Москву, Підмосков'я і чотири регіони країни. В московських аеропортах оголошували план "Килим".
Вдень 6 травня також були виявлені безпілотники, що летіли вбік російської столиці.
А минулих вихідних БпЛА вдарили по заводу "Стріла" в Брянській області. Підприємство виготовляє продукцію для оборонно-промислового комплексу.
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